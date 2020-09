Científicos descubren anticuerpo que sería efectivo vs covid

Se trata de un componente de anticuerpo que es diez veces más pequeño que un anticuerpo "completo"

ADRIÁN AGUIRRE 16/09/2020

16/09/2020 12:26 hrs.

Científicos de la Universidad de Pittsburgh han descubierto un pequeño componente de anticuerpo que podría resultar efectivo para prevenir y tratar la covid-19.

De acuerdo con los investigadores de dicha institución educativa, se trata de un componente de anticuerpo que es diez veces más pequeño que un anticuerpo "completo" y con él se podría construir un fármaco llamado Ab8 que sería de utilidad para el combatir el SARS-CoV-2 (causante de la covid-19).

Foto: pikist

Ab8... ¿Una posibilidad contra la covid-19?

Los resultados del estudio fueron publicados el pasado 4 de septiembre en el journal Cell y en la investigación se detalla que el Ab8 neutralizó el virus al interferir directamente en una de sus uniones.

"No solo redujo la carga viral en el pulmón y alivió la neumonía, sino que también redujo el desprendimiento en las vías respiratorias superiores, lo que podría reducir potencialmente la transmisión del SARS-CoV-2", explicaron los investigadores en el artículo original.

¿Cómo funciona el Ab8?

En un boletín publicado en su página web, la Universidad de Pittsburgh explica que el pequeño tamaño del Ab8 no solo aumenta las posibilidades de difusión en los tejidos con la finalidad de neutralizar el virus de mejor manera, sino que, además, permite la administración del fármaco por vías alternas, como la inhalación.

"Es importante destacar que no se une a las células humanas, una buena señal de que no tendrá efectos secundarios negativos en las personas", apunta dicha institución educativa, que añade que el Ab8 fue evaluado por elementos de su Facultad de Medicina, científicos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, la rama médica de la Universidad de Texas, investigadores de la Universidad de Columbia Británica y especialistas de la Universidad de Saskatchewan.

"El pequeño componente de anticuerpo es el dominio de cadena pesada variable (VH) de una inmunoglobulina, que es un tipo de anticuerpo que se encuentra en la sangre. El Ab8 se crea cuando el dominio VH se fusiona con parte de la región de la cola de la inmunoglobulina, agregando las funciones inmunes de un anticuerpo de tamaño completo sin la masa", se puede leer en el comunicado de la Universidad de Pittsburgh.

Cabe destacar que el Ab8 todavía no se prueba en humanos, por lo que las dosis podrían variar. El artículo publicado en el journal Cell detalla que aunque la dosis baja mostró eficacia en sujetos de prueba pequeños, debe tenerse en cuenta que podrían requerirse dosis más altas en humanos para lograr un grado comparable de eficacia y que todavía se necesita más investigación al respecto.

Foto: pixabay

"Los anticuerpos de mayor tamaño han actuado contra otras enfermedades infecciosas y han sido bien tolerados. Esto nos da la esperanza de que el Ab8 podría ser un tratamiento eficaz para los pacientes que tienen la covid-19 y para la protección de aquellos que nunca han estado infectados y no son inmunes. El Ab8 no solo tiene potencial como una terapia contra la covid-19, sino que también podría usarse para evitar que las personas se infecten de SARS-CoV-2", concluyó el jefe de la División de Enfermedades Infecciosas del University of Pittsburgh Medical Center, John Mellors.

Recuerda que todavía no se tiene una cura para el coronavirus y que no se recomienda automedicarse. Si sientes cualquier tipo de molestia, consulta con tu médico de confianza.