China o rusa, cualquiera es mejor que ninguna: científicos

Luis Alonso Herrera, director general de Inmegen afirma que lo mejor para combatir al covid-19 es aplicarse cualquiera de las vacunas cuando estén disponibles

Las vacunas contra covid-19 han generado muchas dudas en la población; sin embargo, Luis Alonso Herrera, director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica, afirmó que las que se han aprobado son seguras y que lo mejor para combatir a la covid-19 es aplicarse cualquiera de ellas en el momento que estén disponibles.

En entrevista con SuMédico, el director general del Inmegen, quien es doctor en Ciencias, explicó que para lograr la inmunidad de rebaño se tendrá que vacunar al 80% de la población y que aún después de recibir las dosis será necesario mantener la guardia en alto con el uso del cubrebocas y la sana distancia.

"Considero que un mensaje a la población es que no duden en vacunarse. Cualquier vacuna que ya haya pasado por esas fases tiene la suficiente seguridad. Como ya se ha dicho muchas veces, una vacuna es mejor que cero vacuna. Entonces, la que exista, en el momento que haya, hay que usarla", destacó.





La eficacia de las vacunas contra covid-19 es uno de los temas que ha causado inquietud entre la gente debido al amplio margen de diferencia entre unas y otras. En el caso de las que ha comprado el gobierno de México, la de Pfizer-BioNTech tiene 95%; Sputnik V, 91.6%; AstraZeneca, entre 70% y 90%; CanSino, 65.7% para la prevención de casos sintomáticos y del 90.98% en la prevención de enfermedad grave, mientras que la de menor efectividad es la de Sinovac, que tiene 50.4%.

Al ser cuestionado sobre este tema, Herrera Montalvo señaló que actualmente todos estamos muy expuestos al virus, al riesgo de infectarnos y no se sabe qué efectos puede causar en cada persona, por lo que es mejor tener cualquier nivel de inmunidad.

"La mortalidad se ha dado en todas las edades, pues es mejor tener un 50% de protección que 0% de protección. Ese 50% de protección se puede mejorar con la segunda dosis o si llega otra vacuna, porque ya también se está pensando en combinar vacunas"

"En cuestión de inmunidad es mejor tener la mitad que nada, porque también se ha pensado ´ya mejor me espero a que me dé y voy haciendo lo que se llama la inmunidad de rebaño´, que se logra porque nos exponemos, y sobrevivimos, o porque tenemos una vacuna", señaló.

Coincidió Alfredo Hidalgo Miranda, director de Investigación del Inmegen: "Yo creo que el mensaje fundamental es el que dijo el doctor, pero hay que volverlo a decir, la mejor vacuna es a la que tienes acceso, sea la china, sea la rusa. En realidad ya han pasado por todo este escrutinio, todas casi tienen una efectividad superior al 80%, la rusa incluso 90% y todas van a funcionar".

Señaló que en los estudios se analiza principalmente cuánto protege una vacuna para que una persona sea asintomática o desarrolle síntomas muy leves, y también se está midiendo en qué porcentaje protege para una enfermedad grave.

"Cada vacuna tiene sus parámetros para los dos casos, pero el mensaje es que en la actualidad, todas tienen un buen porcentaje de protección para las dos cuestiones y sobre todo, para el más importante, casi todas tienen un porcentaje bastante elevado para la enfermedad grave, que es la que realmente acaba con un paciente intubado o el que fallece desafortunadamente", dijo el especialista.

Las vacunas covid son seguras, sólo personas sensibles pueden tener reacción adversa

Las vacunas contra covid-19 se desarrollaron en tiempo récord en comparación con las que se tenían. Herrera Montalvo explicó que esto se debe a dos factores: a que ya se contaba con el conocimiento previo y a la alta tasa de contagio del virus Sars-CoV2.

Detalló que si bien se han desarrollado diferentes tipos de vacunas, ya sea de RNA mensajero, de adenovirus o de virus inactivados, esto no hace una diferencia significativa, porque todas funcionan como un vehículo para llegar a las células, que se produzca proteína S y desencadenar la respuesta inmunológica.

Respecto a la seguridad de las vacunas, el doctor Herrera Montalvo recordó que para que se puedan aplicar en seres humanos, las vacunas deben pasar por muchas pruebas, por lo que van avanzando en etapas.

"El que se hayan hecho en tiempos más cortos no significa que se haya puesto en riesgo el rigor científico con que se desarrollaron, no se modificó, de tal forma que podemos estar seguros".

"Son fármacos que probablemente en algunas personas muy sensibles, muy susceptibles, igual que cualquier otra vacuna que existe actualmente puedan tener algunos eventos adversos, que pueden ser serios o un poco más graves, de ahí en fuera, pues nada más el piquete de algo que están introduciéndole, que además va a temperaturas bajas, que le produce una roncha, dolor o a veces hasta fiebre, pero eso a veces es resultado de que nuestro sistema inmune está reaccionando contra algo externo", explicó el director general del Inmegen.

La vacuna rusa Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya, generó controversia durante algunas semanas en México debido a que no se conocían por completo los resultados de su fase 3, que fueron publicados recientemente.

Otra de las dudas surgen por los adenovirus que utiliza en sus dosis, ya que en especial el adenovirus 5 es un virus respiratorio común y algunas personas podrían ya tener inmunidad contra él.

"En el caso de Sputnik, incluso en algunos reportajes se mencionaba únicamente que estaba usando el adenovirus 5, pero en realidad son dos dosis, la primera usa el adenovirus 26, que afortunadamente en cuanto a prevalencia es más baja que el adenovirus 5, que tiene prevalencias altas en algunos países, no en todo el mundo"

"Entonces biológicamente si ese vector que se está usando, que es el adenovirus 5, se tiene anticuerpos contra él, va a reducir la eficacia de la vacuna; sin embargo, la primer dosis se da con un vector menos conocido que es el 26, el vector lo único que hace es acarrear la información que se quiere que se exprese del virus", señaló el director General del Inmegen.

Estar vacunado contra covid-19 no quiere decir que ya no hay riesgo de enfermar

Herrera Montalvo aclaró que el hecho de estar vacunado no quiere decir que esa persona ya no se va a enfermar. Sí se puede infectar, pero va tener una respuesta inmunológica que va a permitir que el virus no prolifere tanto y produzca menor daño.

"Siempre hay que pensar en la comunidad y en lo individual y en la comunidad este virus va a estar presente y se calcula que para lograr tener una inmunidad de rebaño, es decir que aunque el virus esté aquí ya no va a transmitirse y por lo tanto se va a ir acotando, no desaparecer, pero si se va a ir reduciendo su prevalencia, se calcula que es el 80% de la población´. Entonces, mientras en México no logremos tener ese 80% de individuos vacunados, tenemos que pensar que podemos ser portadores asintomáticos y si existe una persona sin vacunación, la podemos contagiar y el virus se sigue propagando", expresó.

Sin embargo, Herrera Montalvo se dijo optimista de que en poco tiempo se pueda ver una disminución en las hospitalizaciones, ya que en otros países se ha detectado que vacunando a población vulnerable se puede tener un mejor control de la pandemia.

Hidalgo Miranda señaló que todavía no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad causada por las vacunas, es decir, cuanto dura la protección que ofrece la vacuna, pero estiman que tendría que aplicarse de manera anual o cada dos años.

