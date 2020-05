China analiza 5 vacunas contra Covid-19 en humanos

No se han reportado efectos adversos importantes hasta el momento, informa el subdirector de la Comisión Nacional de Salud de dicha nación

China ahora tiene cinco vacunas para el coronavirus, un vector y cuatro inactivas, que han entrado a las dos primeras fases de ensayos clínicos en dicho país.

"El desarrollo de vacunas generalmente avanza sin problemas", dijo Zeng Yixin, subdirector de la Comisión Nacional de Salud, en una conferencia de prensa el viernes.

De acuerdo con el National Health Commission of the People´s Republic of China, no se han reportado efectos adversos importantes hasta el momento y las vacunas estarían listas para completar sus ensayos de fase II en julio.

¿Qué son los vectores?

La terapia génica constituye una alternativa terapéutica para muchas enfermedades cuando las terapias habituales no tienen efecto y aquí es donde entran los vectores.

En palabras de Narvaiza, Mazzolini, Qian, Prieto y Melero, de la Clínica Universitaria y Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra:

"El intenso desarrollo de esta área de la biomedicina ha llevado a la puesta en marcha de numerosos protocolos clínicos de terapia génica para el tratamiento experimental de enfermedades de diverso origen: tumoral, infeccioso, autoinmune, degenerativo, genético", señalan.

Y añaden: "En la mayoría de los casos, es necesario recurrir al empleo de un vehículo, denominado vector, para introducir el material genético en las células. Pueden provenir de virus modificados genéticamente (vectores virales) o ser formulaciones fisicoquímicas (vectores no virales)".

Las fases del desarrollo de una vacuna:

Se mencionó el hecho de que la vacuna podría completar sus ensayos de fase II en julio y por ello te explicamos las tres fases que tiene el desarrollo de una vacuna. En palabras de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), son las siguientes:

Fase 1) Los ensayos clínicos de fase 1 se centran en la seguridad e incluyen de 20–100 voluntarios saludables. En esta fase, los científicos comienzan a aprender cómo el tamaño de la dosis puede estar relacionada con efectos secundarios. Si es posible desde aquí también se intenta saber qué tan efectiva puede ser la vacuna.

Fase 2) Si no se encontraron efectos secundarios graves en la fase 1, se procede a la fase 2, que involucra a más gente. Esta fase incluye estudios que pueden proporcionar información adicional sobre los efectos secundarios comunes a corto plazo y cómo el tamaño de la dosis se relaciona con la respuesta inmune.

Fase 3) En la fase 3, participan cientos o miles de voluntarios. Las personas vacunadas se comparan con las personas que han recibido un placebo u otra vacuna para que los investigadores puedan aprender más sobre la seguridad de la vacuna de prueba y su seguridad, así como identificar los efectos secundarios comunes.

Sobre este tema, Zeng explica que algunos candidatos a vacunas vs Covid-19 están realizando ensayos clínicos de fase I y II al mismo tiempo y que esto se considera "una innovación" en el mecanismo de aprobación de emergencia de la Administración Nacional de Productos Médicos.

Además, informa que China también tiene otros tipos de vacunas en proceso, pero que en algunas se han ajustado sus investigaciones para mejorar la eficacia de estas.

"Crear vacunas es una técnica, pero también es una exploración científica", dijo Zeng, quien agrega que esperan la aprobación de más variedades de vacunas en junio para pruebas y ensayos clínicos.