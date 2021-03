Cepa brasileña: la más contagiosa y con capacidad de reinfectar

La cepa brasileña de covid ha causado estragos importantes y la experiencia de este país debe ser un llamado de alerta para todos, advierten especialistas.

Brasil es uno de los países que más ha sido golpeado por la pandemia de covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus pues actualmente experimenta un número de muertes que se considera récord y una variante particular que circula en todo el país ha encendido las alertas en todo el mundo pues no solamente es más contagiosa que otras; también puede causar reinfección en pacientes contagiados con otras cepas de coronavirus.

En ese sentido, Brasil registró más de 1.700 muertes por covid-19 el martes 2 de febrero, la cifra más alta de la pandemia en un solo día.

Cepa brasileña: más contagiosa y reinfecta a personas contagiadas con otras cepas

Al respecto, la Asociación Nacional de Secretarios de Salud advirtió que la aceleración de la epidemia en varios estados brasileños está llevando al colapso de sus sistemas hospitalarios públicos y privados, lo que pronto afectará a todas las regiones del país:

"Lamentablemente, el anémico lanzamiento de las vacunas y la lentitud con que están disponibles todavía no sugiere que este escenario se revertirá en el corto plazo".

La variante brasileña, llamada P.1 que fue descubierta a finales de diciembre de 2020, probablemente surgió en noviembre en la ciudad de Manaus y luego impulsó un aumento récord de casos de covid pues según investigaciones, llegó a dominar la ciudad por su gran capacidad de contagio.

Un estudio preliminar sitúa la probabilidad de reinfección con la nueva variante entre el 25% y el 60%.

William Hanage, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, refiere que esta cepa es causa de preocupación:

"Es correcto estar preocupado por P.1, y estos datos nos dan la razón".

El peligro de reinfección...

No solamente se trata de una cepa altamente contagiosa, sino que también ha adquirido la capacidad de infectar a algunas personas que tenían inmunidad por episodios anteriores de covid o que se han infectado con otras cepas.

Además de lo anterior, algunos experimentos de laboratorio sugieren que la variante P.1 podría debilitar el efecto protector de una de las vacunas chinas que se utilizan actualmente en Brasil.

La variante brasileña no solamente se extiende por todo Brasil, también se ha identificado en otros 24 países.

La experiencia de Brasil debe ser un llamado de alerta para todo el mundo y Hanage refiere que se necesitan vacunas para interponerse en estas cosas:

La inmunidad que se obtiene con sus cementerios quedándose sin espacio, pero incluso eso no será suficiente para protegerlos".

Nuevas variantes, un peligro real: no es el final de la pandemia

Ese peligro de nuevas variantes no ha pasado desapercibido para los científicos de todo el mundo pues Rochelle Walensky, directora de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hizo un llamado a los estadounidenses para que no bajen la guardia a estas alturas de la pandemia de covid:

"Por favor, escúchame claramente. En este nivel de casos con variantes que se extienden, podemos perder por completo el terreno ganado con tanto esfuerzo".

Con información de: The New York Times