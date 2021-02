Casos estimados tienen una reducción no antes vista en la pandemia

El doctor Alomía Zegarra puntualizó que la tendencia a la baja se mantiene desde hace un par de semanas tanto en casos estimados como hospitalizaciones

El doctor José Luis Alomía Zegarra, Director General de Epidemiología de la Secretaria de Salud, informó que hay 2,130,287 casos estimados de covid-19 en México, así como 166, 731 defunciones confirmadas.

Así mismo, resaltó que se tiene el registro de un descenso del 32% en los casos estimados a nivel nacional, una cifra que alienta mucho pues no se había visto.

"Desde el inicio de la pandemia no habíamos visto una reducción de esta magnitud", destacó.

"Que esta reducción continúe depende de que se sigan todas las medidas preventivas. Otros estados presentan este comportamiento, es decir, que llevan dos semanas o más con un descenso en los casos estimados", agregó.

A nivel internacional también se han registrado reducciones importantes, especialmente en regiones como Europa y América, donde la pandemia había estado descontrolada desde hace varios meses, alcanzando cifras muy altas en los casos diarios por millón de habitantes.

Hospitalización por covid-19 en México

En conferencia de prensa en Palacio Nacional correspondiente al 8 de febrero, el experto dio detalles sobre la evolución diaria de hospitalización nacional e informó que la ocupación se encuentra en un 49% a nivel nacional, con una tendencia que se mantiene a la baja en las últimas semanas tanto en hospitalización general como de camas con ventilador.

Tres estados de la República se mantienen con más del 70% de ocupación de camas generales:

-Ciudad de México (79%)

-Morelos (78%)

-Estado de México (75%)

Así mismo, hay siete estados con una ocupación de entre 50 y 69%, así como 22 estados con menos del 50% de ocupación.

TAMBIÉN LEE: Mutación mexicana de covid-19 preocupa al mundo

En cuanto a las camas con ventilador destinadas a pacientes graves o críticos de covid-19, la ocupación a nivel nacional se encuentra en un 46%, pues de las 11,063 camas totales, están ocupadas 5,090.

Solo un estado mantiene una ocupación mayor al 70%: Ciudad de México (76%).

Otros seis estados tienen entre 50 y 69% de ocupación, mientras que 25 tienen menos del 50% de ocupación.

Avance diario de la vacunación por covid en México

El avance diario de la vacunación contra covid-19 continúa y al respecto, Alomía dio a conocer que tan solo el 8 de febrero se aplicaron 4,303 dosis. Así mismo, puntualizó que, en esta fase, se está dando prioridad a la aplicación de las segundas dosis en personal de salud.

En total, se han aplicado 717,820 dosis, de las cuales, 620,934 corresponden a la primera dosis y 79,429 a la segunda dosis.

Los efectos supuestamente atribuibles a la vacunación, conocidos como ESAVI se mantienen con números bajos, pues en total se han notificado 6,269 casos, de los cuales 6,233 fueron no graves y 36 si tuvieron una reacción que requirió de hospitalización.

Registro de personas mayores para vacunación

Finalmente, el doctor Alomía informó que los registros de personas mayores para recibir la vacuna contra covid-19 continúan a través del portal mivacuna.salud.gob.mx, pero pidió a la población no perder la calma si no pueden registrarse rápidamente, pues el orden del registro no determinará el orden de la vacunación.

"Se comenzará con las personas de 70 años o más y que tengan comorbilidades", puntualizó.

Hasta ahora, se tiene un avance del 27% en el registro, ya que de los 14,460,754 personas mayores de 60 años y más en México, se han registrado hasta la fecha 3,920,827.

En caso de no tener acceso a Internet, el experto detalló que se pondrá en funcionamiento un call-center que permitirá registrar a los adultos mayores vía telefónica, aunque aclaró que próximamente se compartirán los detalles al respecto.

SIGUE LEYENDO: ¿Qué opinan expertos sobre lo que dijo AMLO tras recuperarse de covid?