Cargas virales podrían ayudar a evitar la saturación hospitalaria

Se ha demostrado que la carga viral de las personas infectadas por el coronavirus es mayor en los que tienen un padecimiento más grave.

14/01/2021 14:20 hrs.

¿Cómo pueden saber los especialistas si alguien tendrá una infección de coronavirus grave o no la padecerá aunque se encuentre enfermo? Las cargas virales serían la respuesta a dicha pregunta.

De acuerdo con varios estudios, la cantidad de dicha carga viral determinará la gravedad de la infección de coronavirus.

¿Qué son las cargas virales? ¿Cómo se relacionan con la covid-19?

Cargas virales, gravedad de la infección de coronavirus y su impacto en servicios hospitalarios

La profesora y jefa del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Imperial College de Londres, Wendy Barclay, menciona que en general, con los virus respiratorios, el que una persona se enferme levemente o de gravedad en ocasiones se determina por la cantidad de virus que realmente ingresó en su cuerpo e inició la infección. A esto se le conoce como carga viral y en el caso de la covid-19 tendría que ver con la gravedad de la infección de coronavirus.

The BMJ informa que se ha demostrado que la carga viral de las personas infectadas por el coronavirus es mayor en los que tienen un padecimiento más grave.

Muchas investigaciones, indica el New York Times, han concluido que las personas con una carga viral más grande, o sea que su cuerpo está casi lleno por completo del coronavirus, a menudo tienen una infección más grave y presentan mayores probabilidades de perder la vida. Los que tenían menos virus, por el contrario, tenían más posibilidades de recuperarse y salir relativamente sin daños por la infección de coronavirus.

Esta carga viral podría ayudar a los equipos médicos a distinguir entre los pacientes graves y los que no tendrán un gran riesgo.

"Podría ayudar a que los doctores predigan la evolución de sus pacientes y distingan si una persona requiere un chequeo diario o un monitoreo mucho más intenso. También puede ayudarnos a estratificar el riesgo", indicó el médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Columbia, Daniel Griffin.

Seguimiento de carga viral, una opción durante la pandemia: FDA

De acuerdo con el New York Times, la Food and Drug Administration (FDA) indicó que los laboratorios no solo podrían decir si una persona tiene infección de coronavirus, sino que además podrían proporcionar un estimado de cuánto virus tendría el afectado en su cuerpo.

Esta medida para detectar la gravedad de la infección de coronavirus podría ayudar a gestionar los recursos hospitalarios y evitar la saturación de hospitales en época de pandemia.

