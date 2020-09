Caretas protectoras o cubrebocas: ¿cuál es realmente la mejor opción?

Los investigadores establecieron una simulación de lo que ocurriría si una persona tosiera o estornudara mientras utilizaba tres distintas cubiertas faciales.

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Florida Atlantic University (FAU) responde a una de las preguntas más comunes que han surgido durante la pandemia: ¿qué es mejor la careta o el cubrebocas?

El nuevo estudio publicado el primer día del mes de septiembre indica que las personas que buscan cambiar sus cubrebocas o mascarillas por un protector de plástico o careta para covid, podrían no estar eligiendo la mejor alternativa.

Para indicar lo anterior, por medio de experimentos los investigadores visualizaron los probables "patrones de viaje" de las gotículas respiratorias" y encontraron que las caretas de plástico son barreras menos eficientes que los cubrebocas estándar:

"Los escudos o caretas de plástico, que se colocan lejos de la cara y tienen huecos en la parte inferior y en los lados, permitirían escapar muchas gotículas si el usuario tosiera o estornudara".

¿Qué es mejor la careta o el cubrebocas?

En el estudio también se evaluó la eficacia de las mascarillas con válvulas o cubreboca con válvula de exhalación y coincidieron con las declaraciones de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) al respecto que piden no depender de este tipo de implementos con válvulas:

"Simplemente no son lo suficientemente protectores, Esto puede ser decepcionante para aquellos fatigados que buscan hacer lo correcto, pero se han cansado de usar cubrebocas".

Pese a que las caretas no serían más eficientes que los cubrebocas, los investigadores aclaran que, si las personas quieren utilizarlas sobre un cubrebocas o mascarilla, serían buena alternativa:

"Les brinda protección adicional a sus ojos y evita que se toquen la cara".

Para la investigación, los investigadores establecieron una simulación de lo que ocurriría si una persona tosiera o estornudara mientras utilizaba tres distintas cubiertas faciales:

1. Cubrebocas o mascarilla de grado no médico

2. Protector facial o careta

3. Mascarilla o cubrebocas con válvula de exhalación.

El experimento...

Se equipó una cabeza de maniquí hueca con una bomba manual que simulaba un estornudo o tos, expulsando agua destilada y glicerina por la boca:

"Las láminas láser permitieron al equipo visualizar las trayectorias de viaje de las gotículas diminutas que impedían la cobertura facial".

Respecto a lo anterior, se encontró que los protectores faciales, como era de esperarse, bloquearon el impulso inicial del "estornudo". Pero finas gotas bordearon fácilmente los límites de la protección y se esparcieron por el aire.

En el caso de las mascarillas con válvula se encontró que enviaba gotas sin filtrar el aire circundante:

"Con el tiempo, estas gotas pueden dispersarse en un área amplia en direcciones tanto lateral como longitudinal, aunque con una concentración de gotas decreciente".

Acerca de los cubrebocas o mascarillas estándar se encontró una eficacia mayor al contener las gotas para permitir así que se expulsaran menos goticulas y limitando su propagación.

¿Qué es mejor la careta o el cubrebocas? la importancia de la utilización correcta

El estudio aparece en la revista especializada Physics of Fluid y explica que en el caso de las caretas se aspira hacia adentro y hacia abajo:

"Aumenta las posibilidades de inhalar cualquier cosa que haya en el aire ambiental".

Finalmente es importante utilizar el cubrebocas de forma adecuada, nunca colocarlo debajo de la nariz y mantener medidas como la distancia física y el lavado de manos.