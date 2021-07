Caminar lento pódría indicar problemas del corazón

Cada incremento de 1 km/hora en la velocidad al caminar resultó en una reducción del 19% en la probabilidad de ser hospitalizado, dicen especialistas.

¿Alguna vez te has fijado en la velocidad con la que caminas? Quizá deberías hacerlo más seguido. Y no, no nos referimos a que camines viendo tus pies porque te puedes estrellar contra un poste, caerte en una coladera o chocar con otras personas. De acuerdo con algunas asociaciones, la velocidad para caminar podría estar ligada con las enfermedades del corazón.