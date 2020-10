Calentadores para cuello pueden proteger de nuevo coronavirus: estudio

Los investigadores utilizaron una caja impresa en 3D para la reducción de las partículas en el aire, una sala limpia y un láser.

12/10/2020 19:06 hrs.

Las polainas para cuello o calentadores para cuello podrían brindar alta protección contra covid-19 según una nueva investigación, aunque no es la cubierta facial recomendada para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Conoce los detalles del estudio.

El nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Georgia arroja una luz sobre otras opciones posibles de protección que además protegen de las bajas temperaturas de invierno y otoño.

El autor principal, Suraj Sharma explica que el estudio no ha sido revisado por pares y que según las pautas de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), el uso de cubiertas faciales para prevenir la propagación de covid-19 es de gran importancia.

Polainas para cuello pueden proteger de nuevo coronavirus: estudio

Conforme las recomendaciones actualizadas de los CDC, la cobertura ideal para el rostro debe tener ciertas características y las tres más importantes son:

1. Dos o más capas de tela lavable

2. Tela transpirable

3. De un tamaño que cubra completamente boca y nariz.

Respecto a los calentadores de cuello o polainas, los CDC instan a tomar cautela, pues las investigaciones respecto a su efectividad están en curso y no hay datos concluyentes. En ese sentido, Sharma habla de la protección que ofrecen cubiertas faciales como el cubrebocas o mascarillas:

“El nivel de protección que proporcionan las cubiertas faciales parece depender sustancialmente del número y la calidad de capas de material y no de si tiene la forma de una máscara o polaina”.

Para su estudio, Sharma modeló la investigación a partir de un estudio previo realizado por la Universidad de Duke y publicado en Science Advances en el cual se utilizó un láser para la medición de las gotículas respiratorias al usar distintos tipos de cubiertas faciales y mientras se sostenía una conversación.

En el estudio anteriormente mencionado, se encontró que las máscaras o cubrebocas de algodón con múltiples capas redujeron la propagación de las pequeñas gotas con mayor eficacia, comparado con los pañuelos y polainas para el cuello.

¿Una o dos capas?

Respecto al estudio realizado por la Universidad de Georgia y liderado por Sharman, los investigadores utilizaron una caja impresa en 3D para la reducción de las partículas en el aire, una sala limpia y un láser.

El equipo de investigación probó cuatro de las mascarillas o cubrebocas de doble capa vendidas a través de Amazon y cinco de las mejores polainas de una sola capa y tres polainas de varias capas de Mission.

En general, las polainas de una sola capa proporcionaron una reducción promedio del 77% en las gotas respiratorias en comparación con el uso sin cubrirse la cara.

Los cubrebocas de dos capas proporcionaron una reducción del 81%, y las polainas de varias capas hechas con poliéster y spandex proporcionaron una reducción del 96%.

Entrevistado para Yahoo Life, Sharma dijo:

“Ha habido una enorme cantidad de información contradictoria en los últimos meses sobre las cubiertas faciales, lo que ha llevado a muchas personas a creer que las polainas brindan poca o ninguna protección, en relación con las máscaras”.

Finalmente, la investigación no ha sido publicada y los ensayos al respecto continúan, pero el líder concluye que independientemente de los resultados, es muy importante usar protector facial durante la pandemia:

"La lucha contra esta pandemia requiere que alentemos a todos a que se cubran la cara, y excluir una máscara muy popular es un error".