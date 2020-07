Beneficios del cobre en la medicina podrían ser útiles en la pandemia

El profesor de la Universidad de Southampton, Bill Keevil, detalla que aun existe cierto desconocimiento sobre las propiedades antimicrobianas del cobre

Los usos del cobre van más allá de la elaboración de cableados y plomería y podrían jugar un papel en la pandemia de covid-19.

Su efecto antimicrobios es tal, que de acuerdo con un artículo publicado en el International Journal of Hygiene and Environmental Health, en 2008 la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos reconoció al cobre como el primer agente antimicrobiano metálico.

¿Cómo puede ayudar el cobre a combatir el covid-19?

El investigador de enfermedades infecciosas del Imperial College, Gerald Larrouy-Maumus, señaló en entrevista con la BBC que si no se hace nada, en tres décadas el número de muertes por patógenos que se han vuelto resistentes a los tratamientos será de diez millones cada año.

Larrouy-Maumus indica que muchas de las infecciones se contraen en los propios hospitales y que el uso del cobre en las superficies de alto contacto dentro de esos centros reduciría la transmisión de enfermedades.

Sin embargo, a pesar de que el uso del cobre en la medicina podría tener beneficios, casi no se usa en los hospitales. ¿Por qué?

El profesor de Salud Ambiental de la Universidad de Southampton, Bill Keevil, detalla que aún existe cierto desconocimiento sobre las propiedades antimicrobianas del cobre.

"Mientras algunos hospitales instalan accesorios de cobre, muchos otros todavía no conocen sus propiedades. Cuando se pide a los médicos que nombren un metal antimicrobiano, la respuesta más común es la plata, pero pocos saben que la plata no funciona como superficie antimicrobiana cuando está seca", explica Keevil.

Usos del cobre en la medicina: ¿Cómo funciona el mecanismo destructor de bacterias?

Un artículo publicado en el journal Applied and Environmental Microbiology informa que las bacterias, las levaduras y los virus se destruyen rápidamente en las superficies metálicas de cobre, y que el término "matar por contacto" se ha acuñado para este proceso.

"La muerte por contacto tuvo lugar a una velocidad de al menos 7 a 8 registros por hora, y generalmente no se recuperaron microorganismos vivos de las superficies de cobre después de una incubación prolongada", explican los autores

¿Cómo puede ayudar el cobre vs el covid-19?

Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine detalla que covid-19 puede permanecer viable en plástico y acero inoxidable durante tres días, pero que en el caso de las superficies de cobre, no se encontraron partículas de SARS-CoV-2 después de cuatro horas.

"El SARS-CoV-2 fue más estable en plástico y acero inoxidable que en cobre y cartón, y se detectó un virus viable hasta 72 horas después de la aplicación en estas superficies. En cobre, no se pudo medir el SARS-CoV-2 después de 4 horas y tampoco el SARS-CoV-1 después de 8 horas", explican los autores.

Los usos del cobre podrían ir más allá de la fabricación de plomería y cableados y su beneficio en términos de medicina podría ser una buena idea, sin embargo, haría falta más difusión sobre las propiedades antimicrobianas de este elemento.

También hay que pensar que si no se ha utilizado es por algún motivo y que hasta que las instituciones de salud valoren el uso seguro del cobre en la medicina, se podrá usar con estos fines.