Baterista de The Offspring es sacado de la banda por no vacunarse

El baterista de la banda de pop- punk The Offspring , Pete Parada , dice que lo sacaron de la banda por no estar vacunado contra la covid-19 , enfermedad causada por el nuevo coronavirus . Parada explicó que su decisión de no vacunarse contra covid por razones médicas le ha costado su trabajo según declaró en su cuenta de Instagram:

"Dado que no puedo cumplir con lo que se está convirtiendo cada vez más en un mandato de la industria y recientemente se decidió que no soy seguro para estar cerca, en el estudio o de gira. Menciono esto porque no me verás en estos próximos shows".

¿Razones médicas? De acuerdo con información publicada en The New York Times (NYT), el médico del baterista le había aconsejado que no se vacunara porque tiene el síndrome de Guillain- Barré, un trastorno en el que el sistema inmunológico ataca los nervios del cuerpo, algo que Parada lamenta:

"Los riesgos superan con creces los beneficios".

Respecto a lo anterior, Pete agregó que había contraído el coronavirus el año pasado y había sufrido efectos leves:

"Estoy seguro de que podría manejarlo de nuevo, pero no estoy tan seguro de sobrevivir a otra ronda posterior a la vacunación".

Parada también dijo que no apoyaba a "aquellos con más poder" dictando procedimientos médicos a otros, citando a gobiernos, corporaciones y empleadores.

Vacuna covid y síndrome de Guillain- Barré

El mes pasado, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) dijo que la vacuna de Johnson & Johnson puede estar asociada con un pequeño aumento del riesgo de síndrome de Guillain-Barré. Aún no hay datos que sugieran un vínculo entre la afección y las vacunas covid-19 fabricadas por Pfizer-BioNTech o Moderna, las cuales dependen de una tecnología diferente.

Guilliain- Barré puede originarse por una infección bacteriana o viral aguda, pero en esta ocasión fueron registrados 100 casos tras la administración de 12.8 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson en todo el país, según el comunicado hecho público por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Los casos se han notificado más de dos semanas después de la aplicación, y en pacientes de más de 50 años en su mayoría.

Los registros disponibles hasta el momento no muestran ningún caso de Guillain-Barré vinculado a los 321 millones de dosis de vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna administradas en EE UU. Según la autoridad sanitaria estadounidense, la incidencia habitual del síndrome de Guillain-Barré es de entre 60 y 120 casos por semana, a consecuencia de un virus, incluido el de la gripe, o una bacteria

¿Qué es el síndrome de Guillain- Barré?

De acuerdo con una publicación de Mayo Clinic, el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Los primeros síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las extremidades:

¿Causa? La causa exacta del síndrome de Guillain-Barré se desconoce. Sin embargo, dos tercios de los pacientes aseguran haber tenido síntomas de infección en las seis semanas anteriores. Estas pueden ser infecciones respiratorias o gastrointestinales, o el virus de Zika.

Síntomas del síndrome de Guillain- Barré

Suele comenzar con un hormigueo y debilidad que comienza en los pies y las piernas, y luego se extiende a la parte superior del cuerpo y los brazos. En aproximadamente el 10 % de las personas con el trastorno, los síntomas comienzan en los brazos o la cara. A medida que el síndrome de Guillain-Barré avanza, la debilidad muscular puede transformarse en una parálisis.

Los signos y síntomas del síndrome de Guillain-Barré pueden ser:

1. Sensaciones de hormigueo y pinchazos en los dedos de las manos, los pies, los tobillos o las muñecas

2. Debilidad en las piernas que se extiende a la parte superior del cuerpo

3. Marcha inestable o incapacidad para caminar o subir escaleras

4. Dificultad para realizar movimientos faciales, que incluye hablar, masticar o tragar

5. Visión doble o incapacidad de mover los ojos

6. Dolor intenso, que puede ser punzante o con calambres, y empeorar durante la noche

7. Dificultad para controlar la vejiga o la función intestinal

8. Frecuencia cardíaca acelerada

9. Presión arterial alta o baja

10. Dificultad para respirar.

Los síntomas de emergencia

Las personas con síndrome de Guillain-Barré suelen experimentar su mayor debilidad durante las dos semanas siguientes al inicio de los síntomas y Mayo Clinic sugiere buscar ayuda médica de emergencia si se tiene alguno de estos signos o síntomas graves:

- Hormigueo que comenzó en los pies o los dedos de los pies y ahora se está desplazando hacia la parte superior del cuerpo

- Hormigueo o debilidad que se está extendiendo rápidamente

- Dificultad para recuperar el aliento o dificultad para respirar al acostarse

- Atragantamiento con saliva.

Finalmente, aun no está claro si Parada fue retirado temporal o permanentemente de la banda. The Offspring se hizo famoso en la década de 1990 con canciones como "Why Don´t You Get a Job?" y "Pretty Fly (para un hombre blanco)". El Sr. Parada se unió en 2007 y este año actuó en su último álbum, "Let the Bad Times Roll", el primero en casi una década.

Con información de: The New York Times, EL ESPAÑOL, CDC y FDA