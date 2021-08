Autoridades mexicanas recomiendan el uso de remdesivir y tocilizumab

En su presentación se indica que se espera que, al ejercer su juicio clínico, los profesionales de la salud consideren el contenido íntegro de la guía junto con las necesidades, capacidades, preferencias y valores de los pacientes a su cuidado.

Autoridades sanitarias de México recomiendan el uso de remdesivir y tocilizumab contra covid moderada

Aclaran que la guía no suplanta la responsabilidad de tomar decisiones apropiadas para las circunstancias de cada individuo, centrándose en las personas y considerando la voluntad de sus familias, cuidadores o tutores

La guía señala especificaciones para los distintos niveles de gravedad de la enfermedad. Para la covid leve, sin evidencia de neumonía o hipoxia, se propone tratamiento para abordar los síntomas.

En el caso de covid moderada con signos clínicos de neumonía (fiebre, tos, disnea, respiración rápida) pero sin signos de neumonía grave se intruye el uso de heparina no fraccionada y se deberá evaluar riesgo de trombosis para indicar el medicamento como tromboprofilaxis.

También deberá administrarse dexametasona u otros corticosteroides con dosis equivalentes. Sólo se aplicará en pacientes que requieren oxígeno suplementario Aumenta 20% la mortalidad en aquellos que no requieren oxígeno.

El remdesivir es aplicable a pacientes hospitalizados mayores de 12 años y peso mayor a 40 kilos, con requerimiento menor a 15 litros por minuto de oxígeno, que no se encuentren bajo ventilación mecánica. Sólo se debe administrar menos de 8 días desde el inicio de síntomas.

El tocilizumab se debe aplicar en pacientes con uso actual o previo de esteroide, a quienes no se les haya aplicado otro inhibidor de IL-6 durante el internamiento actual, y cuando no haya evidencia de otra infección bacteriana o viral (aparte de SARS-CoV-2), con necesidad de oxígeno suplementario y nivel de proteína C reactiva mayor a 75 mg/litro; o que empezaron hace menos de 48 horas con oxígeno nasal de alto flujo, presión continua positiva en la vía aérea, ventilación no invasiva, o ventilación mecánica invasiva.

Covid grave

En el caso de covid grave con signos clínicos de neumonía (fiebre, tos, disnea, respiración rápida) más 1 de los siguientes:

- Frecuencia respiratoria superior a 30 respiraciones por minuto.

- Dificultad respiratoria grave.

Se deberá aplicar heparina no fraccionada/enoxaparina y se evaluará el riesgo de trombosis para indicar el medicamento como tromboprofilaxis.

También se suministrará dexametasona u otros corticosteroides con dosis equivalentes pero exclusivamente en pacientes que requieren oxígeno suplementario. Aumenta la mortalidad en los que no requieren oxígeno.

También a los pacientes graves se les aplicará tocilizumab cuando actualmente se esté usando esteroide actual o previamente de 10 días, a quienes no se les haya aplicado otro inhibidor de IL6 durante el internamiento actual, y cuando no haya evidencia de otra infección bacteriana o viral (aparte de SARS-CoV-2), con necesidad de oxígeno suplementario; o que empezaron hace menos de 48 horas con oxígeno nasal de alto flujo, presión continua positiva en la vía aérea, ventilación no invasiva, o ventilación mecánica invasiva.

NO SE DEBEN USAR:

La guía establece muy claramente los medicamentos que no se deben usar contra covid-19 a pesar de que algunos médicos los han estado prescribiendo a los pacientes:

Azitromicina, dióxido de cloro, ciclosporina, factor de transferencia, hidroxicloroquina, lopinavir/ ritonavir, Oseltamivir.

Las autoridades sanitarias consideran que ninguno de esos medicamentos ha demostrado tener algún beneficio para los enfermos.

PARA USO SOLO EN INVESTIGACIÓN

También se detallan las medicinas que sólo pueden ser usados en estudios de investigación:

Colchicina. Se analizan disminución en riesgo de hospitalización y mortalidad. Beneficios demostrados en pacientes ambulatorios: Disminución de objetivo compuesto de mortalidad u hospitalización de 25% en pacientes confirmados con covid-19, significativa. Disminución de la mortalidad en 55%, aunque no significativa. Disminución de la necesidad de ventilación mecánica en 52%, no significativa. Disminución en hospitalización de 22%, aunque no significativa. En pacientes con manejo ambulatorio, con inicio de terapia en menos de 24 horas del diagnóstico clínico, con al menos un factor de riesgo para complicaciones. Potencial incremento de diarrea.

Ácido acetil salicílico. Se ha encontrado la disminución de 1 día en la duración de la hospitalización. 1% mayor probabilidad de ser dado de alta al día 28. 0.6% menos tuvieron un evento tromboembólico.

Baricitinib. Se ha visto la reducción de riesgo relativo de 38.2%, riesgo absoluto 5%.

Bamlanivimab/ etesevimab. Se ha reportado la reducción absoluta del 5% y una reducción relativa del 70% en las hospitalizaciones o muertes por cualquier causa relacionada con la covid-19 entre los participantes que recibieron Bamlanivimab / etesevimab en comparación con los que recibieron placebo.

Casirivimab/imdevimab. En cuanto a hospitalizaciones o muertes ha habido una reducción absoluta del 2.2% a 3,3% y una reducción del riesgo relativo del 70% a 71%.

Células madre mesenquimáticas. No se ha reportado beneficio alguno

Ivermectina. Ningún beneficio con nivel de evidencia adecuado.

Plasma de personas convalecientes. No se ha visto ningún beneficio con nivel de evidencia adecuado.

Sotrovimab . Se ha visto reducción absoluta del 6% y reducción relativa del 85% para hospitalización o muerte.

Vitamina D. Ningún beneficio.

Se aclara que el uso de falvipiravir o molnupiravir puede ser considerado, aunque falvipiravir no está disponible en México.