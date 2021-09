Automedicarse puede enmascarar covid-19, ¿por qué?

De acuerdo con información publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , automedicarse se convierte cada vez más en un problema de salud pública en el mundo y en México hasta el 80% de la población se automedica . La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de la mitad de los medicamentos a nivel mundial se prescriben, dispensan o venden de manera inapropiada y que el 50% de los pacientes no toma sus medicamentos correctamente. Conoce los peligros de automedicarse .

Automedicarse puede enmascarar covid-19, advierte UNAM

En ese sentido, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) además ha alertado que, debido a la pandemia, se ocasionó la venta desproporcionada de estos medicamentos, automedicación y compras de pánico, lo que puede generar el desabasto de algunos tratamientos con un impacto negativo para los pacientes que los utilizan regularmente por prescripción.

La doctora Adela Alba Leonel, académica de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO-UNAM) y coautora del estudio “Principales causas de automedicación en estudiantes del área de la salud”, advierte que la automedicación puede ocultar diversas enfermedades, entre ellas la covid-19:

“Automedicarse tiene impactos negativos: puede enmascarar y agravar una enfermedad, evitar un diagnóstico preciso, reducir la eficacia de un fármaco al interactuar con otros que tome el paciente y generar resistencia a los microorganismos como ha sido el caso de los antibióticos”.

La experta explica que cuando duele la cabeza y uno se toma un analgésico que mitiga o quita momentáneamente el dolor, ataca un síntoma, pero no la causa, que puede ser un tumor maligno, hipertensión u otra enfermedad:

“Automedicarse por iniciativa propia, por consejo de alguien que le funcionó X fármaco para una dolencia, por la publicidad de los laboratorios o porque en algún foro o página de Internet se recomienda, puede enmascarar una patología y a la vez propiciar su avance”.

Respecto a cómo la automedicación puede “enmascarar” a la covid-19, Alba Leonel refiere que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus inicia con síntomas similares a los de la gripe y automedicarse puede enmascarar la enfermedad y señala que por todos los medios, ya sean convencionales o las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la industria farmacéutica invita a la población y a los estudiantes del área de la salud a automedicarse:

“Vía la publicidad, promueve algunos de sus productos. Si te duele la cabeza, tienes fiebre, no puedes dormir, padeces diarrea…. tómate este o aquel medicamento. ¿Quién no recuerda algún eslogan efectivamente pegajoso como mejor mejora Mejoral? Peor aún. Automedicarse durante un tiempo para paliar el dolor, y no informar de tal antecedente al médico en la consulta, eventualmente puede llevarlo a un diagnóstico erróneo y por ende a un tratamiento inadecuado”.

La especialista también dice que hoy, por la pandemia de covid-19, compramos medicamentos en Internet, que es una gran fuente de información, pero también representa un problema de seguridad sanitaria, sobre todo si no sabes qué enfermedad padeces y te automedicas:

“Ningún medicamento es inocuo, algunos tienen más efectos colaterales que otros. Así que tomar fármacos de forma indiscriminada puede causar más daños que beneficios, según qué tan sensible o hipersensible sea uno a ellos”.

Otro efecto negativo de la automedicación es la interacción contraproducente de fármacos:

“Si uno toma un fármaco para una enfermedad crónica y se automedica porque me salió algo, podría inactivarse o reducirse la eficiencia de alguno de los medicamentos”.

Más peligros de la autoeducación

Automedicarse además puede causar reacciones adversas, entre ellas:

- Alergia

- Irritación

- Sangrado

- Hipersensibilidad

- Eritemas

- Bradipnea

- Náuseas

- Mareos

- Estreñimiento.

Tomar medicamentos sin prescripción médica también puede generar problemas más graves como shock anafiláctico, que incluso puede causar la muerte.

Finalmente, Alba Leonel invita a establecer estrategias de prevención, orientadas al uso racional de medicamentos, sobre todo para evitar el enmascaramiento que agrave una enfermedad, la resistencia de microorganismos a los medicamentos y el shock anafiláctico, que puede ser mortal.

Con información de: Gaceta UNAM, OMS