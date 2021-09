Automedicarse puede enmascarar covid-19, ¿de qué forma?

Puedes leer: ¿Pueden las vacunas covid detener la transmisión del virus?

Automedicarse puede enmascarar covid-19, advierte UNAM

En ese sentido, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) además ha alertado que, debido a la pandemia, se ocasionó la venta desproporcionada de estos medicamentos, automedicación y compras de pánico, lo que puede generar el desabasto de algunos tratamientos con un impacto negativo para los pacientes que los utilizan regularmente por prescripción.

La doctora Adela Alba Leonel, académica de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO-UNAM) y coautora del estudio "Principales causas de automedicación en estudiantes del área de la salud", advierte que la automedicación puede ocultar diversas enfermedades, entre ellas la covid-19:

La experta explica que cuando duele la cabeza y uno se toma un analgésico que mitiga o quita momentáneamente el dolor, ataca un síntoma, pero no la causa, que puede ser un tumor maligno, hipertensión u otra enfermedad:

"Automedicarse por iniciativa propia, por consejo de alguien que le funcionó X fármaco para una dolencia, por la publicidad de los laboratorios o porque en algún foro o página de Internet se recomienda, puede enmascarar una patología y a la vez propiciar su avance".

Respecto a cómo la automedicación puede "enmascarar" a la covid-19, Alba Leonel refiere que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus inicia con síntomas similares a los de la gripe y automedicarse puede enmascarar la enfermedad y señala que por todos los medios, ya sean convencionales o las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la industria farmacéutica invita a la población y a los estudiantes del área de la salud a automedicarse:

"Vía la publicidad, promueve algunos de sus productos. Si te duele la cabeza, tienes fiebre, no puedes dormir, padeces diarrea.... tómate este o aquel medicamento. ¿Quién no recuerda algún eslogan efectivamente pegajoso como mejor mejora Mejoral? Peor aún. Automedicarse durante un tiempo para paliar el dolor, y no informar de tal antecedente al médico en la consulta, eventualmente puede llevarlo a un diagnóstico erróneo y por ende a un tratamiento inadecuado".