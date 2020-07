Automedicación con dexametasona puede causar diabetes

La dexametasona ha mostrado disminuir la mortalidad de casos graves de covid pero cuando no hay infección o se toma en etapas tempranas puede ser peligroso.

INGRID SILVA 21/07/2020

21/07/2020 11:22 hrs.

La noticia de que un ensayo realizado en Reino Unido mostró la efectividad de la dexametasona para covid, enfermedad causada por el SARS-CoV-2, ha generado que muchas personas salgan a comprar el medicamento pese a la advertencia de las autoridades de salud respecto a la automedicación y las compras de pánico durante la pandemia.

El ensayo con dexametasona para casos graves de covid incluyó a dos mil 104 pacientes hospitalizados que recibieron dosis diarias de seis miligramos de dexametasona durante 10 días, mientras que otros 4321 pacientes recibieron el tratamiento habitual para la enfermedad.

Automedicación con dexametasona para covid puede generar diabetes y otras graves enfermedades

Se encontró que el índice de muertes en pacientes que tomaron dexametasona fue de 29.3% comparado con quienes no tomaron dicho medicamento que tuvieron un índice de 41.4%. Los resultados fueron publicados en el New England Journal of Medicine.

En ese sentido, Rosa Amalia Bobadilla Lugo, especialista en Farmacología del Instituto Politécnico Nacional (IPN) advierte que lejos de ayudar a prevenir la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, tomar dexametasona puede desencadenar otros padecimientos, además aclara que aún no existe un tratamiento para prevenir la covid-19.

Bobadilla explica que hay personas que se automedican y emplean fármacos sin conocer sus efectos, además subraya que la dexametasona ha mostrado utilidad para disminuir la mortalidad de pacientes graves y que administrada cuando no hay infección o en etapas tempranas puede causar peligrosos efectos en la salud como:

1. Inmunosupresión

2. Infección por virulencia

3. Aumento de la presión arterial

4. Úlcera péptica

5. Ansiedad

6. Depresión

7. Irritación gástrica

Las afecciones anteriormente mencionadas pueden aumentar el riesgo de otras condiciones médicas graves, incluso, la especialista señala que el uso crónico de la dexametasona incrementa el nivel de glucosa en sangre por lo cual también podría causar diabetes mellitus.

¿Qué es la dexametasona?

La dexametasona es un fármaco no esteroideo que desacelera los procesos inflamatorios generados por infecciones y un tratamiento a largo plazo puede generar diversos efectos secundarios.

Al respecto, información de los National Institutes of Health (NIH) indican que el medicamento corticoesteroide se usa para reducir la inflamación y la respuesta inmunitaria del cuerpo y además se usa con otros medicamentos para tratar otras enfermedades o trastornos:

"Para el tratamiento de enfermedades como la leucemia, cáncer, linfoma, micosis fungoides, reacciones alérgicas, inflamación del cerebro y concentraciones altas de calcio en la sangre".

Pese a la aclaración para el uso del medicamento, la indignación de algunas personas en redes sociales ante la noticia de compras de pánico de dexametasona no se hizo esperar pues es un medicamento que se utilizaría únicamente para los pacientes graves y siempre deberá ser indicado por un especialista.

Bobadilla Lugo sugiere que además de consultar con un especialista se usen con moderación y precaución otros medicamentos como el paracetamol, aspirina o ibuprofeno.

Finalmente, la especialista del IPN recomienda el monitoreo constante de la saturación de oxígeno para que no descienda más allá del rango de 90 a 92%:

"Esto se puede hacer en casa o en un consultorio con ayuda de un oxímetro; en caso de una reducción paulatina es importante seguir las indicaciones de las autoridades y llamar al número de Locatel o acudir a un centro hospitalario para recibir atención inmediata".

