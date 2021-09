Australia comienza vacunación covid en niños desde los 12 años

El primer ministro Scott Morrison, informó que la campaña de vacunas de Australia está ganando velocidad después de unos primeros meses lentos.

(Foto: Pixabay)

Se destacó que llegaron millones de dosis que se ordenaron a principios de este año, y el país tendrá suficiente suministro a mediados de octubre para vacunar a todas las personas elegibles.

55% de la población en Australia ha recibido al menos una dosis

De acuerdo con The New York Times, actualmente, el 55% de la población de 26 millones ha recibido al menos una dosis de vacuna covid y el 34% está completamente inoculado, según el proyecto Our World in Data de la Universidad de Oxford.

TAMBIÉN LEE: Casos covid persisten en la población más joven en México

El número de casos nuevos de covid aumentó en un 36% en las últimas dos semanas a 1493 casos, según el promedio de siete días.

(Foto: Pixabay)

Australia también recibirá sus primeros envíos de la vacuna de Moderna y se espera que se entreguen 11 millones de dosis totales para fin de año.

El gobierno también firmó un acuerdo con otras naciones para intercambiar vacunas, lo que le permitirá obtener 500.000 dosis de la vacuna Pfizer de Singapur y cuatro millones de Gran Bretaña.

A cambio, Australia prometió enviar la misma cantidad de dosis a los dos países a finales de este año.

(Foto: As)

Escuelas reabrirán en las próximas semanas

A las personas totalmente vacunadas que viven en Sydney, el epicentro del brote de la variante Delta en Australia, les redujeron algunas restricciones el lunes. Aquellos que viven fuera de 12 áreas gubernamentales "de interés" ahora pueden tener picnics al aire libre con hasta otras cuatro personas.

Las escuelas en Sydney reabrirán el 25 de octubre, mientras que se espera que los pubs y gimnasios abran a mediados de octubre, cuando el estado vacune completamente al 70% de su población.

SIGUE LEYENDO: FDA advierte a padres que todavía no vacunen a menores de 12 años

(Con información de The New York Times)