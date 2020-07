Aumento de hospitalizaciones no estaría relacionado con covid-19

¿Qué sabemos hasta el momento de las hospitalizaciones por covid? La mayor cantidad de hospitalizaciones no se deberían al covid-19, así lo explica Scott Atlas, médico de la Universidad de Stanford.

En una entrevista para Fox News, el especialista detalló que más del 70% de los casos de pacientes hospitalizados en cada área de Texas no estaban relacionados con el covid-19.

Recordemos que el nuevo coronavirus causa síntomas parecidos a los de la neumonía y que los 5 más frecuentes son: tos seca, astenia (debilidad o fatiga), expectoración (expulsión de flemas) y disnea (dificultad para respirar).

Si no es por covid-19, ¿A qué se deben tantas hospitalizaciones?

Uno de los problemas del covid-19 es que afecta la manera en la que respiramos.

"El coronavirus, como muchos virus respiratorios, puede causar inflamación en los pulmones. Y cuando los pulmones se inflaman, las membranas que transfieren oxígeno del aire en la sangre se bloquean", dice el doctor y especialista en cuidados críticos pulmonares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, Carlos William Graham.

Es por ello que muchas personas que sienten dificultad para respirar acuden a los hospitales. Sin embargo, el doctor Atlas explica no todas las hospitalizaciones por covid, serían realmente causadas por el nuevo coronavirus: muchos pacientes que se encuentran en hospitales no están ahí por el nuevo coronavirus.

"Cuando volteamos a ver a Texas, por ejemplo, sí, tienen una gran cantidad de personas en el hospital, pero cuando examiné cada zona hospitalaria en el estado, del 15 al 20% de las personas que se encuentran en el hospital como pacientes son personas con covid-19 positivo. Eso quiere decir que del 80 al 85% no tienen nada que ver con el covid-19", explica el especialista, quien añade:

También es importante recordar que existen personas que no presentan síntomas y que son conocidas como "asintomáticos", aunque el término "asintomático" sigue causando confusión.

"No existe una definición estándar para ello, y la gente podría decirse a sí misma: eso es algo ridículo: tiene síntomas o no. La conclusión es que hay personas que están diseminando el virus que no saben que están infectadas", menciona el doctor y experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Columbia, Jeffrey Shaman.

El que las personas puedan transmitir el virus a otras aun cuando se sienten bien, ha hecho que los especialistas recomienden quedarnos en casa tengamos malestar o no.

Dar positivo por covid-19 sin tener problemas de salud y ocupar el lugar de una persona que sí presenta dificultades estaría limitando la atención de los que de verdad necesitan ayuda médica por el nuevo coronavirus.