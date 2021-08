Aumentan casos de covid y raro virus respiratorio en niños de EU

No solamente se trata de covid en niños . Según nueva información publicada en The New York Times (NYT) , además de la covid -19 , enfermedad causada por el nuevo coronavirus , hay más niños que contraen un virus respiratorio que se identifica con mayor frecuencia durante el invierno. Según NYT, este virus pudo observarse en un estudiante de Nueva York, durante el mes pasado:

"El aumento de casos de covid-19 y virus respiratorio sincitial están agotando los recursos pediátricos en algunas parte de los Estados Unidos".

En ese sentido, son dos las principales preocupaciones de los funcionarios de salud de E.U. son: el incremento simultáneo de las infecciones por la variante delta de covid y los casos de virus sincitial respiratorio en niños.

Covid en niños: las preocupaciones que alertan a Estados Unidos

La enfermedad causada por el virus sincitial respiratorio, es similar a la gripe estacional y es altamente contagiosa, por lo cual afecta con mayor frecuencia a niños y personas mayores:

"Desde junio, los casos del virus sincitial han aumentado gradualmente, con un pico aún mayor en el último mes".

Al respecto, mediante su cuenta de Twitter, el doctor Heather Haq, pediatra del Texas Children's Hospital en Houston, describió un aumento tanto del coronavirus como de hospitalizaciones por el virus sincitial respiratorio:

"Después de muchos meses de cero o pocos casos pediátricos de covid, estamos viendo bebés, niños y adolescentes con covid que regresan al hospital, más y más cada día", escribió, y agregó que los pacientes tienen edades comprendidas entre las 2 semanas y los 17 años. años, incluidos algunos con neumonías covid".

Advierten por enorme oleada de covid

Heather Haq además advierte que el mundo está frente a una enorme oleada de covid pese a los avances en las distintas campañas de vacunación y entrevistada por NYT dijo lo siguiente:

"Estamos en el extremo frontal de una enorme oleada de covid. hora tenemos volúmenes de pacientes a nivel de invierno de bebés / niños pequeños con enfermedades agudas con R.S.V., y me preocupa que nos quedemos sin camas y personal para manejar el aumento tras el aumento".

Covid ya redujo la esperanza de vida...

Según la información de NYT la pandemia ha reducido la esperanza de vida en los estadounidenses por 18 meses:

"Es la caída más pronunciada en Estado Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, según estadísticas federales publicadas el miércoles".

Además de lo anterior, las disparidades son un tema importante pues las personas latinas y de raza negra se han visto más afectadas por el coronavirus:

"Los residentes latinos y afroamericanos de los Estados Unidos tienen tres veces más probabilidades de infectarse que sus vecinos blancos. Y las personas de raza negra y latinas tienen casi el doble de probabilidades de morir a causa del virus, comparado con las personas blancas".

Las tasas más altas de infección y mortalidad entre los afroamericanos y los hispanoamericanos se explican por la exposición en el trabajo y en el hogar, dijeron los expertos.

¿Qué es el virus sincitial respiratorio?

También conocido como virus respiratorio sincicial, es una enfermedad viral que puede causar síntomas leves similares a los de un resfriado pero en ocasiones puede provocar infecciones pulmonares graves, particularmente en personas con problemas médicos serios, bebés y adultos mayores.

Además de lo anterior, una publicación en Medline Plus señala que en general, las personas con una infección por virus respiratorio sincitial pueden contagiar durante un período de 3 a 8 días:

¿Cómo se transmite el virus respiratorio sincitial?

El virus respiratorio sincitial se transmite de persona a persona a través de:

1. El aire al toser y estornudar

2. Contacto directo, como besar la cara de un niño con el virus

3. Tocar un objeto o superficie con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos.

¿Cuáles son los síntomas de las infecciones del virus respiratorio sincitial?

En general, los síntomas de la infección por virus respiratorio sincitial comienzan entre 4 y 6 días después de la infección. Estos incluyen:

- Congestión nasal

- Poco apetito

- Tos

- Estornudos

- Fiebre

- Sibilancias.

Respecto a lo anterior, la información de Medline Plus aclara también lo siguiente:

"Estos síntomas generalmente aparecen por etapas en lugar de todos a la vez. En bebés muy pequeños, los únicos síntomas pueden ser irritabilidad, disminución de la actividad y dificultad para respirar".

¿Qué va a pasar si tenemos un aumento en los casos de covid en niños?

El aumento se produce cuando las nuevas infecciones por coronavirus aumentaron un 148 por ciento en los Estados Unidos en las últimas dos semanas y las hospitalizaciones aumentaron un 73%, según datos del New York Times. El aumento de las infecciones por coronavirus se ha atribuido en gran medida a la variante Delta altamente contagiosa y a las bajas tasas de vacunación en algunos estados.

En ese sentido, el doctor Haq ha expresado su preocupación:

"Me preocupa que cuando los niños regresen a la escuela con el Delta circulando, veremos grandes brotes escolares que no vimos en oleadas anteriores, afectando de manera desproporcionada a los niños. He atendido a pacientes pediátricos hospitalizados con covid durante toda la pandemia, pero esta vez con niños susceptibles no vacunados más la variante Delta, veremos más admisiones de covid pediátricas".

Además, el gobernador Greg Abbott de Texas ha prohibido a los gobiernos locales y agencias estatales exigir las vacunas covid y ha prohibido a los funcionarios locales exigir máscaras faciales.

Desafíos para el año escolar...

Florida podría enfrentar desafíos similares con los virus cuando comience el año escolar. El gobernador Ron DeSantis se ha pronunciado en contra de las nuevas recomendaciones del uso de cubrebocas emitidas por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), y su oficina dijo en un comunicado la semana pasada que "los padres saben qué es lo mejor para sus hijos".

Finalmente, de acuerdo con NYT también se han reportado infecciones en lugares como Nueva Zelanda, donde actualmente es invierno:

"Los expertos dicen que los niños pueden ser más vulnerables de lo habitual a los virus e infecciones estacionales porque estuvieron subexpuestos a los gérmenes durante los encierros al comienzo de la pandemia".

Con información de: The New York Times y Medline Plus