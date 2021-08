Aumenta el número de contagios en niños de EU por la variante Delta

Al parecer la variante delta llegó para quedarse y está llenando de contagios a Estados Unidos que está viendo como las hospitalizaciones han aumentado debido a esta variante que no solo es más contagiosa sino que también provoca más casos en niños .

Anthony Fauci, principal epidemiólogo de Estados Unidos, explicó que el número de contagios en niños y adolescentes se debe a que la variante delta es más infecciosa que otras variantes, como la alfa.

"Lo único que sabemos seguro es que más casos significan más menores en el hospital", alertó.

Biden también ha mostrado su preocupación por la alta tasa de niños contagiados

De acuerdo con datos oficiales de Estados Unidos, alrededor de 200 niños son hospitalizados diariamente por la variante delta.

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, se dijo muy preocupado por los casos de niños pequeños, de cuatro, cinco o seis años, ingresados en hospitales.

"Los niños se están contagiando porque en la mayoría de los casos viven en estados y comunidades con una baja tasa de vacunación, y se contagian de adultos no vacunados", dijo Biden.

Este problema ha vuelto a causar polémica entre si los niños deben ser impuestos a usar cubrebocas en los salones escolares o exigir pruebas de vacunación a los profesores.

"Estamos en pleno aumento enorme de contagios justo cuando entramos en el otoño, en la temporada escolar. Este es un tema muy serio", dijo Fauci.

(Foto: Pinterest)

La variante Delta es tan contagiosa que afecta también a los ya vacunados

De esta variante nadie escapa, y es que también afecta a los ya vacunados. De acuerdo a un análisis publicado este jueves por el diario The Washington Post, se muestra que dos tercios de los estadounidenses que viven en zonas con altas tasas de inmunización se encuentran en puntos calientes, con un alto número de contagios.

El estudio muestra lo rápido que ha cambiado la situación en un mes con la propagación de Delta, que inició como un problema en áreas de baja inmunización hasta causar inquietud en todo el país.

Los números hablan por sí mismos

Hasta el 4 de julio, solo un 4 por ciento de los residentes en condados con altas tasas de inmunización residía en puntos calientes de covid (con alto número de contagios y estos en crecimiento), frente al 13 por ciento de áreas con poca gente vacunada.

Sin embargo, en agosto esa diferencia ha dejado de existir: dos tercios de los residentes tanto en zonas de mucha como en las de poca vacunación se encuentran en áreas con alta incidencia de la enfermedad.

No obstante, los datos apuntan que es mucho más seguro estar inmunizado, incluso si se vive en una zona con muchos casos, que no estarlo, destacó The Washington Post.

"Todos sabemos que la vacunación es la mejor línea de defensa contra la covid y la manera de acabar con la pandemia", afirmó el coordinador de la respuesta del Gobierno a la pandemia, Jeff Zients, consejero de Biden.

(Foto: Freepik)

Las campañas de vacunación en Estados Unidos están aumentando

Por primera vez desde junio, Estados Unidos ha registrado una media diaria de medio millón de personas que han recibido la vacunacontra la covid por primera vez, y solo la semana pasada se administró la primera dosis a 3.3 millones de estadounidenses.

Zients indicó que los mayores progresos en inmunización se están produciendo en estados con muchos casos como Arkansas, Luisiana, Alabama y Misisipi.

También recordó algunas medidas adoptadas para fomentar la inmunización como el mandato para que todos los empleados federales se vacunen, así como los soldados en activo.

Asimismo, aseguró que las autoridades estatales y locales están adoptando requisitos de vacunación y diferentes compañías han pedido a sus trabajadores que se inmunicen para regresar a sus puestos presencialmente.

Zients afirmó que cerca de 700 facultades y universidades en el país han anunciado requisitos de vacunación para que 5 millones de universitarios puedan regresar a las aulas.

(Con información de: EFE)