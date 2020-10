Asintomáticos podrían tener daños en sus pulmones

Las tomografías son herramientas de gran utilidad, ya que muestran el daño generado por el SARS-CoV-2, incluso en personas asintomáticas

ADRIÁN AGUIRRE 09/10/2020

09/10/2020 19:51 hrs.

¿Pueden los asintomáticos covid sufrir daños por el coronavirus? De acuerdo con un comunicado publicado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) las tomografías serían de gran utilidad para apreciar los daños pulmonares causados por la neumonía atípica y las afecciones cardíacas, aun en pacientes covid-19 que no muestran síntomas (asintomáticos).

El que sean asintomáticos no los salvaría de los posibles daños al organismo, por lo que la revisión es muy importante. Esto es lo que dice el IPN.

Asíntomáticos covid y el posible daño a sus pulmones: lo que dice la IPN

El Instituto Nacional del Cáncer define la palabra "asintomático" como el "no tener signos o síntomas de una enfermedad". Sin embargo, el no manifestarlos no significa que no se hayan presentado daños o se estén dando dentro del organismo.

"Aun cuando las pruebas de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) y determinación de anticuerpos sean negativas, las tomografías son herramientas de gran utilidad, ya que muestran el daño generado por el virus causante de la covid-19, el SARS-CoV-2, incluso en personas asintomáticas, quienes repentinamente presentan dificultad para respirar y en algunos casos fibrosis o necrosis del parénquima pulmonar", explica el científico del IPN, Guillermo Prado Villegas.

Prado Villegas recomienda recibir atención médica temprana y hacerse estudios de tomografía del tórax, pues ambos son importantes para el diagnóstico de la covid-19 y permiten apreciar las modificaciones pulmonares característicos de la neumonía atípica y padecimientos cardíacos.

"Son muy útiles para detectar la enfermedad y valorar la gravedad del daño pulmonar, aún en pacientes asintomáticos covid y/o con pruebas negativas de detección del SARS-CoV-2. Hay personas que creen tener un cuadro faríngeo, gripe o tos habitual, cuando realmente cursan con una enfermedad grave y ya tienen neumonía, destrucción del tejido pulmonar, bullas (espacios que carecen de pared epitelial), neumotórax, abscesos o paquipleuritis y diversos grados de fibrosis pulmonar", concluyó el especialista.

Recuerda que nos encontramos en época de pandemia y que es importante no dar ningún síntoma de malestar por sentado. Si te sientes mal, no te automediques y consulta a tu doctor de confianza para que haga la evaluación pertinente y te diga la mejor manera de tratarte.

La mejor manera de evitar el contagio y la propagación de coronavirus es el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el estornudo de etiqueta (cubrirte con la parte interna del codo al estornudar o toser) y el quedarte en casa, a menos de que sea indispensable salir. El no presentar síntomas no te exenta de la posibilidad de tener la infección. Podrías ser asintomático covid y no saberlo.

Cuidándote tú, proteges a los demás. Quédate en casa.