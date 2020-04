Arreglar y embellecer cadáveres en tiempos de covid-19: precauciones

La Jornada de Sana Distancia también considera el manejo de los cadáveres de fallecidos por covid-19.

INGRID SILVA

INGRID SILVA 22/04/2020

22/04/2020 14:27 hrs.

La Secretaría de Salud (Ssa) ha difundido una guía para el manejo de cuerpos de pacientes fallecidos por covid-19 mientras, que la Secretaría de Salud de la CDMX también ha presentado un documento que responde a una de las preguntas frecuentes ante la pandemia: ¿qué hacer en caso de fallecimiento por covid-19?

Dentro del ámbito hospitalario, la comunicación del riesgo en defunciones por covid-19 debe ser informado a todos los actores que intervienen en la gestión del cadáver y a sus familiares. El aislamiento del cadáver debe ser realizado por personal autorizado que cuente con los elementos adecuados de protección personal y siguiendo los procedimientos de bioseguridad.

En ese sentido, la Agencia de Protección Sanitaria indicó la capacitación a las funerarias acerca del protocolo para tratar cadáveres de personas enfermas con covid-19 conforme las normas internacionales.

Tanatopraxia y tanatoestética: arreglar y embellecer a los muertos en tiempos de covid-19

La Ssa aclara que no hay evidencia hasta la fecha de que exista riesgo de infección a partir de cadáveres de personas fallecidas por covid-19, sin embargo, se considera que podrían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con ellos.

Para el manejo adecuado, debe seguirse el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos y las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas, además de considerar el respeto por la dignidad humana en el tratamiento de los cadáveres y la relación con los familiares del fallecido.

De acuerdo con el documento de la Ssa, el personal de la funeraria y sus directivos deben seguir las recomendaciones de la Jornada de Sana Distancia, pero ¿cómo se aplica sana distancia en el manejo de cadáveres?

Embalsamiento. No se debe realizar embalsamiento en caso de no contar con equipo de protección personal y la capacitación sobre cómo utilizarlo adecuadamente.

Tanatoestética. Es la práctica de maquillaje y arreglo de un cadáver para la cual se utilizan distintas técnicas. Se utiliza un equipo de protección especial para evitar la contaminación con fluidos o microorganismos patógenos. Como indican los especialistas:

"La mayoría de las personas solicita que el muerto se vea lo más natural posible, que parezca dormido. Se recomienda utilizar productos de maquillaje sin exagerar y que disimule la palidez del rostro, colocar labial y algunas sombras para mantener el estado natural del cuerpo y adecuar el peinado".

Tanatopraxia. Es el conjunto de procesos, reglas y procedimientos aplicados a un cadáver para asearlo, conservarlo y restaurarlos para posteriormente, el velorio y entierro:

"Una de sus funciones es la extracción de tejidos, prótesis y otros elementos que tiene el cuerpo. Un tanatoprotector puede reconstruir y reestructurar el cuerpo cuando presenta signos que comprometen su figura o rostro, por ejemplo en casos de accidentes graves, quemaduras o tumores".

¿Sí o no? Por las características mencionadas de los procedimientos anteriores, la indicación de la guía oficial es que no deben realizarse actuaciones de limpieza ni intervenciones de tanatopraxia o tanatoestética sobre el cadáver. No se deberá realizar embalsamamiento.

¿Cómo aplica la Jornada de Sana distancia para manejo de cadáveres?

El protocolo hospitalario incluye lavado de manos obligatorio, uso de guantes estériles, bata impermeable con manga larga, cubrebocas quirúrgico y protección ocular, como muestra la tabla siguiente proporcionada por la Ssa:

La ingestión de alimentos o agua en el área de manejo de cadáveres esta prohibida así como tocar ojos, nariz o boca.

El manejo de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por el nuevo coronavirus deben tomar en cuenta:

- Los principios de precaución y dignidad humana se deben cumplir en todo momento durante la manipulación del cadáver.

- El cadáver deberá mantenerse íntegro y limitar al máximo su manipulación.

- Se debe tener atención especial al movilizar o amortajar el cadáver para evitar el contacto directo con fluidos o heces fecales.

La Ssa ha aclarado que la identificación del cuerpo debe realizarse de forma plena y de acuerdo con los lineamientos de las instituciones de salud además señala:

"Antes de realizar su traslado a la morgue de la unidad hospitalaria, puede permitirse el acceso solo a dos familiares y/o amigos más próximos y cercanos, quienes deberán de utilizar precauciones de contacto y gotas, supervisada por personal de salud".

Velorio: ¿sí o no?

El documento indica que deberá evitarse velar el cuerpo, siempre que sea posible y en caso de realizarse, ésta deberá ser menor a cuatro horas y con no más de 20 personas. Se solicitará a la familia realizar la disposición final de inmediato.

Finalmente las autoridades sanitarias otorgarán equipo de protección personal necesario a quienes se les recomendará no establecer contacto físico con el cadáver, por ejemplo, no tocar ni besar el cuerpo.

Con información de: Secretaría de Salud y TANATOS FORMACIÓN