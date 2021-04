Áreas más soleadas tendrían menores tasas de mortalidad por covid

"Cuando calienta el sol aquí en la playa", podrían estar cantando las personas que viven en lugares soleados y calurosos, y es que si eres de los que se preguntan "¿Cómo prevenir las muertes por covid?" te tenemos una noticia: una investigación acaba de encontrar que las áreas más soleadas tienen menores tasas de fallecimientos por covid.

Sí, la luz del sol podría ser nuestra aliada contra el coronavirus, pues hace poco también se publicó un estudio que concluyó el hecho de que la luz del sol podría eliminar el coronavirus ocho veces más rápido.

La investigación sobre la menor tasa de muertes por covid en áreas soleadas fue publicada el 8 de abril de 2021 en el British Journal of Dermatology y aquí te decimos cómo llegaron a sus conclusiones los científicos.

Prevenir las muertes por covid: mayor exposición a los rayos ultravioleta ambientales, asociado con menor mortalidad específica de covid

¿Estaría bien, no? Una fuente casi infinita de poder que podría servir para reducir el número de muertes. Pero no, no se trata de que te expongas por mucho tiempo a la luz del sol sin protección, recuerda que el melanoma es un tipo de cáncer en la piel que puede llegar a ser de gravedad.

La Universidad de Edimburgo apunta que una mayor exposición a los rayos del sol, en específico a los rayos UVA, podría servir como una intervención de salud pública en caso de que más estudios establezcan que causa una reducción en las tasas de mortalidad.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores de dicha institución educativa compararon todos los decesos registrados por coronavirus en Estados Unidos de enero a abril de 2020 con los niveles de radiación ultravioleta de 2 mil 474 condados de Estados Unidos durante el mismo período de tiempo.

"O sole mío" cantaba Pavarotti y los resultados del estudio podrían hacer que algunas personas vayan a buscar el vinilo o cassette del cantante nacido en Modena, Italia.

La investigación descubrió que la gente que habita en zonas con el nivel más alto de exposición a los rayos UVA, que constituye el 95% de la luz ultravioleta del sol, presentaba un menor riesgo de fallecer por coronavirus en comparación con aquellas personas que vivían en áreas con niveles más bajos. Dicho análisis se repitió en Italia e Inglaterra con los mismos hallazgos.

"Nuestro análisis sugiere que una mayor exposición a los rayos UVA ambientales se encuentra asociada con una menor mortalidad específica de coronavirus. El estudio adicional sobre el mecanismo puede indicar nuevos tratamientos. La exposición optimizada a los rayos UVA puede tener beneficios para la salud poblacional", concluyeron los expertos.