Aprueba FDA parche que calma dolor en diabetes hasta por 3 meses

El nuevo parche de capsaicina está indicado para el dolor causado por la neuropatía diabética, una complicación frecuente en personas con diabetes.

INGRID SILVA 23/07/2020

23/07/2020 14:03 hrs.

Un parche con capsaicina para diabetes podría calmar el dolor de las personas que padecen la enfermedad. Un nuevo parche para diabetes con capsaicina ha sido aprobado por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento de la neuropatía diabética, una de las principales complicaciones de la diabetes. Se trata del primer y único tratamiento tópico, no opioide y tampoco sistémico para este tipo de dolor que libera capsaicina directamente en la piel.

La diabetes mellitus, particularmente la diabetes tipo 2 es un padecimiento de alta prevalencia e incidencia en la población de todo el mundo y según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) las complicaciones derivadas de la enfermedad son una de las causas frecuentes de consulta, entre ellas, la neuropatía diabética, pero ¿qué es la neuropatía diabética?

Parche para diabetes calma el dolor de neuropatía hasta por tres meses, contiene capsaicina

Conforme información de los National Institutes of Health (NIH) la neuropatía diabética es un daño en los nervios causado por la diabetes y la importancia de evitar esta complicación o tratarla de forma oportuna es que los nervios son un grupo de tejidos con múltiples funciones, entre ellas, son los encargados de transportar señales entre el cerebro y otras partes del cuerpo, además:

- Envían la información de cómo se sienten las cosas

- Dan movimiento a las partes de cuerpo

- Controlan las funciones del cuerpo, como la digestión.

Por lo anterior, el nuevo parche con capsaicina que ha recibido la aprobación de la FDA sería una alternativa útil para el tratamiento del dolor neuropático que se asocia con neuropatía diabética periférica (NDP) de los pies en los adultos.

¿Cómo funciona el nuevo parche con capsaicina para diabetes?

El parche para diabetes funciona como analgésico tópico localizado que se administra en forma de parche cutáneo y se conoce bajo la marca Qutenza y calmaría el dolor que se asocia con la neuropatía, una complicación difícil de diagnosticar, tratar y controlar de forma efectiva.

Especialmente formulado, suministra capsaicina para desensibilizar y desactivar de manera reversible el receptor TRPV1 (Receptor Transitorio Potencial Vanilloide 1), una proteína que desempeña un papel fundamental en la transmisión del dolor.

¿Cuánto dura el efecto contra el dolor?

El parche de capsaicina (8%) puede proporcionar alivio sostenido para el dolor neuropático hasta tres meses y se han reconocido algunas reacciones adversas, aunque transitorias como eritema, dolor y prurito en el lugar de aplicación, por ello, siempre debe ser indicado por un especialista.

Las personas con diabetes con más riesgo de desarrollar este daño en los nervios son aquellas que no llevan un control adecuado de la enfermedad, tienen edad avanzada o llevan largo tiempo con la enfermedad, por ello, el tratamiento multidisciplinario es fundamental.

¿Qué es la capsaicina? Es un elemento que se obtiene de los chile picantes o pimientos que, según expertos, podría aliviar el dolor neuropático crónico al hacer que los nervios sean insensibles a la transmisión de mensajes de dolor.

Tipos y síntomas de neuropatía en diabetes

Además de lo anterior, hay distintos tipos de neuropatía diabética:

1. Neuropatía periférica. Afecta generalmente los pies, piernas o en ocasiones manos o brazos.

2. Neuropatía autonómica. Es el daño en los nervios que controlan los órganos internos y que puede ocasionar afecciones en la presión arterial, ritmo cardíaco, sistema digestivo, órganos sexuales, vejiga, ojos, glándulas sudoríparas y con la capacidad para detectar un bajo nivel de glucosa.

3. Neuropatías focales. Dañan los nervios individuales, con mayor frecuencia en la cabeza, manos, torso o las piernas.

4. Neuropatía proximal. Es rara y puede incapacitar pues afecta los nervios de la cadera, muslo o glúteo. Este daño en los nervios puede afectar un lado del cuerpo y en ocasiones raras, extenderse al otro lado. Este tipo de neuropatía causa dolor intenso y puede producir una pérdida de peso significativa.

Finalmente, Grünenthal ha anunciado que su filial estadounidense Averitas Pharma, Inc. recibió la aprobación de la FDA para comercializar el parche para diabetes con capsaicina en concentración de 8% en Estados Unidos y la aplicación localizada permitiría el alivio del dolor neuropático.