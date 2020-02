Aprobaría FDA parche para controlar glucosa

Además de ser del tamaño de una moneda, permite administrar las dosis de insulina necesaria

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 08/02/2020

08/02/2020 11:50 hrs.

Un nuevo parche eliminaría la necesidad de controlar constantemente el nivel de azúcar en la sangre y luego inyectarse insulina cuando sea necesario, imitando la función reguladora del páncreas pero de una manera fácil de usar.

Dicho parche adhesivo controla el azúcar en la sangre y tiene dosis de insulina precargadas en microagujas muy pequeñas, de menos de un milímetro de longitud, que administran medicamentos rápidamente cuando los niveles de azúcar en la sangre alcanzan cierto umbral y cuando el nivel del azúcar vuelve a la normalidad, el suministro de insulina del parche también se ralentiza.

Foto: piqsels.com

Puedes leer: Jugos en diabetes: ¿Sí o no? Experta responde

Antes de ver su utilidad en personas, el parche, que tiene el tamaño de una moneda, fue probado en ratones y cerdos y los avances fueron publicados en el Journal Nature: "los sistemas de administración de insulina con un rápido comportamiento de respuesta a la glucosa in vivo suelen tener capacidades limitadas de carga de insulina y no pueden fabricarse fácilmente. Aquí, mostramos que un único parche transdérmico removible, con microagujas cargadas con insulina y una matriz polimérica sensible a la glucosa no degradable, y fabricado mediante fotopolimerización in situ, glucosa en sangre regulada en ratones y minipigs diabéticos deficientes en insulina (para minipigs> 25 kg, la regulación de glucosa duró> 20 h con parches de ~ 5 cm 2) En condiciones hiperglucémicas, las unidades de ácido fenilborónico dentro de la matriz polimérica forman reversiblemente complejos de glucosa-boronato que, debido a su mayor carga negativa, inducen la hinchazón de la matriz polimérica y debilitan las interacciones electrostáticas entre la insulina cargada negativamente y los polímeros, promoviendo la liberación rápida de insulina Esta demostración de prueba de concepto puede ayudar al desarrollo de otros parches de microagujas que responden a estímulos traduccionales para la administración de fármacos", se puede leer en el artículo original.

Foto: needpix.com

También te puede interesar: Crea UNAM parche para diabetes que regenera piel en 21 días

Hay que señalar que de acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la diabetes es una de las primeras causas de infarto, enfermedad vascular cerebral, muerte prematura y la principal responsable de ceguera y amputación no traumática en nuestro país, además de uno de los principales problemas de salud en México y en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.

Hay dos tipos de diabetes:

+ La diabetes de tipo 1: se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina.

+ La diabetes de tipo 2: tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina

"Siempre ha sido un sueño lograr la administración de insulina de una manera inteligente y conveniente. Este parche de insulina inteligente, si se demuestra que es seguro y efectivo en ensayos en humanos, revolucionaría la experiencia del paciente en el cuidado de la diabetes", explican los autores del estudio mencionado al principio del artículo, quienes pertenecen al Departamento Conjunto de Ingeniería Biomédica, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y a la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Hace tres días se pidió su aprobación a la Agencia Americana de Medicamento (FDA). Habrá que esperar su decisión...

Con información de Infosalus, nature.com, who.int