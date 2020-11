Aplicación móvil podría detectar el covid-19 por el sonido de la tos

Solo se tendría que toser en el micrófono del teléfono celular

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 31/10/2020

31/10/2020 13:46 hrs.

¿Cómo detectar el coronavirus? Una aplicación de celular podría ayudar. Científicos rusos han creado una app que determinaría en tiempo real la posibilidad de que una persona tenga covid-19.

El proyecto, nombrado "Acoustery", fue desarrollado por Meditex, un miembro de la Iniciativa Tecnológica Nacional de Rusia y consiste en una red neuronal que ayudaría a ver si la tos es causada por el coronavirus u otros problemas.

¿Es posible detectar el coronavirus a través del sonido de la tos? Al parecer sí, y aquí te contamos más al respecto.

¿Cómo detectar el coronavirus?: la aplicación de celular que te diría si tienes coronavirus por el sonido de tu tos

Investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) descubrieron que las personas asintomáticas pueden toser de manera diferente a las que no tienen la covid-19. Dichas diferencias, explica el MIT, no serian perceptibles para el oído humano, pero sí para la inteligencia artificial.

Si empiezas a toser y te preguntas si tu tos es por covid, lo único que tendrías que hacer es toserle al micrófono de tu celular, Acoustery grabaría el sonido y lo podría presentar como un gráfico de fluctuaciones de frecuencia en el tiempo o en forma de imagen.

"La tos de las personas con la covid-19 realmente tiene sus propias características. Es dura, seca, con golpes cortos y estos pacientes también tienen particularidades en la manera en la que respiran, por ejemplo, presentan una respiración pesada", dijo la profesora asociada del Departamento de Infecciones Infantiles de la Universidad Médica Estatal de Samara, Natalia Bochkareva, al diario ruso Izvestia.

Toser puede representar muchas cosas e incluso podría suceder porque un alimento se atoró en tu garganta, por lo que diferenciar de manera sencilla si se trata de coronavirus es una tarea complicada, pero no imposible, pues el MIT apunta que con la tecnologías se podría lograr con un alto porcentaje de efectividad.

Mediante un comunicado en su sitio web, el MIT explica que algunos de sus elementos probaron su propio proyecto (el cual es el mismo principio que el planteado con Acoustery), el cual consistió en la grabación de tos forzada que las personas les enviaron voluntariamente a través de internet, celulares y computadoras y lograron distinguir las toses de las personas infectadas casi en su totalidad.

"Los científicos entrenaron el modelo en decenas de miles de muestras de palabras habladas y toses. Cuando alimentaron el modelo con nuevas grabaciones de tos, identificaron con precisión el 98.5% de las toses de las personas confirmadas con covid-19", menciona esta institución educativa.

¿Cómo detectar el coronavirus? Toser en el micrófono de tu teléfono celular ahora podría ser una opción, aunque se necesita más investigación al respecto.

Recuerda que si sientes molestias, lo mejor es consultar con tu médico de confianza para que te realice una de las pruebas disponibles para detectar coronavirus que han sido aprobadas por los organismos internacionales de salud.

No des nada por sentado, lava tus manos con frecuencia, usa cubrebocas, mantén la sana distancia y si presentas síntomas, quédate en casa. Cuidándote tú, proteges a las demás personas.