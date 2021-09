Algunas naciones pondrán vacunas de refuerzo a partir de este mes

Si bien Estados Unidos se está considerando esta opción para aquellos con un sistema inmune debilitado por el virus o los receptores de un trasplante de órganos, las naciones europeas están tomando en cuenta a otras poblaciones con el objetivo de proteger a la mayor cantidad de gente posible, teniendo en cuenta que viene la temporada de frío y esto implica una mayor cantidad de gente en espacios cerrados. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Dosis de refuerzo: Asia y Europa caminan primero

De acuerdo con el New York Times (NYT), República Checa anunció esta semana que va a ofrecer dosis de refuerzo a todo aquel que haya recibido un esquema completo de vacunación y recomiendan ampliamente que las terceras dosis sean para los mayores de 60 años.

Este medio detalla que en Alemania y Francia se anunciaron políticas muy parecidas, pues las dosis de refuerzo irán destinadas a los que tengan problemas de salud subyacentes y a las personas mayores. En Israel fueron más allá y decidieron ofrecer las terceras dosis de refuerzo a los individuos vacunados desde los 12 años.

Una dosis de refuerzo no sería necesaria de inmediato: CDC

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron su guía sobre dosis de refuerzo el pasado 1 de septiembre y mencionaron que la medida no es necesaria de inmediato, pues la finalidad es que la gente comience a recibir la dosis de refuerzo contra el coronavirus a partir del otoño y van a ser elegibles una vez que pasen 8 meses de la segunda inyección, aunque la medida se encuentra sujeta a una autorización por parte de la Food & Drug Administration (FDA) y la recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP) de los CDC.

"Si la FDA autoriza y el ACIP sugiere una dosis de refuerzo, el objetivo es que las primeras personas elegibles sean las personas de mayor riesgo que fueron las primeras en recibir la inyección", apuntan los CDC.

Hay que resaltar que, según investigaciones, la protección que brindan las vacunas contra infecciones y padecimientos leves puede estar decreciendo. A pesar de ello, el NYT recuerda que las vacunas siguen siendo muy eficaces para prevenir los peores resultados, incluidos el fallecimiento y las enfermedades graves.

Los expertos están de acuerdo en que la decisión de administrar dosis de refuerzo es prematura, pero coinciden en que la decisión está justificada para las personas con sistemas inmunes comprometidos, que pueden no haber desarrollado una respuesta inmune fuerte al esquema de vacunación. Varias naciones, incluido Estados Unidos, están ofreciendo vacunas adicionales a este grupo vulnerable.

Sí a las dosis de refuerzo, pero...

Sobre el tema de las dosis de refuerzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mencionó lo siguiente:

"Las dosis de refuerzo pueden ser necesarias para las poblaciones de mayor riesgo donde hay evidencia de inmunidad disminuida contra enfermedades graves y muerte, como el grupo muy pequeño de personas inmunodeprimidas que no respondieron lo suficiente al par inicial de dosis o que ya no están generando anticuerpos", dijo. Sin embargo, resaltó que todavía no quiere ver que se apliquen a personas sanas.

(Con información del New York Times)