Alertan por venta de vacunas falsas contra covid-19 en México

"No se dejen engañar. No hay venta de vacuna contra el virus de SARS-CoV-2, no hay dosis suficientes en el mundo por lo que no hay forma de venderla ni en México ni en ningún otro país. Evite caer en manos de los delincuentes que lo único que buscan es beneficio personal y no le van a dar una vacuna, si se la dan, seguro será agua destilada si bien va", resaltó.