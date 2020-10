Alertan aumento de casos con pérdida de cabello en la pandemia

No se trata de la pérdida de cabello asociada a la enfermedad por sí misma, conoce los detalles.

Los especialistas advierten de una situación que va en aumento y que ha generado gran preocupación: la caída del cabello por covid-19 pero no, no se trata de la pérdida de cabello asociada a la enfermedad por sí misma, conoce los detalles.

Los médicos han confirmado que los pacientes que se han recuperado de la covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 presentan caída del cabello.

Alertan aumento de pacientes que pierden el cabello por covid

La pérdida de cabello puede considerarse "normal" ante una experiencia difícil o demasiado estresante, pues como los médicos en primera línea de atención explican esta caída de cabello no se debe al virus en sí mismo, sino por el estrés fisiológico de combatirlo, como refiere información publicada en The New York Times (NYT):

"A muchas personas que nunca se contagiaron también se les está cayendo el cabello debido al estrés emocional por la pérdida de trabajo, la tensión financiera, el fallecimiento de un familiar u otros acontecimientos devastadores derivados de la pandemia".

En ese sentido, especialistas de Mayo Clinic confirman que el estrés y la pérdida de peso sí pueden estar relacionados y existen tres tipos de pérdida del cabello que pueden asociarse con altos niveles de estrés:

1. Efluvio telogénico. Es un estrés significativo que empuja grandes cantidades de folículos de cabello a una fase de descanso:

"Dentro de unos pocos meses, el cabello afectado puede caerse súbitamente cuando simplemente te peinas o te lavas el cabello".

2. Alopecia areata. Este tipo de pérdida de cabello se relaciona con estés grave:

"Con alopecia areata, el sistema inmunitario ataca los folículos capilares, lo que causa la pérdida de cabello".

3. Tricotilomania. Es el impulso irresistible de arrancarse el cabello del cuero cabelludo, las cejas y otras áreas del cuerpo:

"Arrancarse el cabello puede ser una forma de afrontar sensaciones negativas o desagradables, como el estrés, la soledad, la tensión, el aburrimiento, o la frustración".

Son muchas las situaciones de estrés...

En ese sentido, Shilpi Khetarpal, profesora adjunta de Dermatología en la Clínica Cleveland, explicó para NYT que hay muchas situaciones de estrés en muchos sentidos en torno a esta pandemia, pero se sigue observando la caída del cabello porque gran parte del estrés no ha desaparecido como indica su experiencia:

"Cada semana visitan el consultorio unos 20 pacientes con este problema. Uno de ellos era una mujer que tenía dificultades para educar en casa a dos niños pequeños mientras también trabajaba a distancia. Otro era una profesora de segundo grado que trataba de asegurarse de que todos sus estudiantes tuvieran computadoras y acceso a internet para tomar clases en línea".

Finalmente, información de Mayo Clinic aclara que el estrés y la pérdida de cabello no tienen por qué ser permanentes pues si se controla el estrés, el cabello puede volver a crecer, por lo anterior es muy importante que consultes con tu médico o especialista en dermatología para obtener un diagnóstico oportuno y adecuado que permita establecer el mejor tratamiento para ti.

