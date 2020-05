Al hablar el coronavirus puede permanecer hasta 14 minutos en el aire

Este estudio refuerza la necesidad de mantener la sana distancia al hablar cara a cara con una persona

MELISSA SIERRA

18/05/2020

18/05/2020 19:12 hrs.

Desde el inicio de la pandemia por covid-19 se estableció que la principal fuente de contagio de esta enfermedad es a través del contacto con gotitas respiratorias de una persona infectada, las cuales suelen propagarse en mayor medida cuando ésta tose o estornuda.

Sin embargo, un reciente estudio apunta que al hablar también podrían dispersarse gotas con carga viral que diseminen la enfermedad, las cuales pueden permanecer en el aire hasta por 14 minutos.

La investigación publicada en The Proceedings of the National Academy of Sciences, analizó cuántas gotas respiratorias produce una persona al hablar, para determinar la probabilidad que tiene una persona de contagiarse de covid-19 al mantener una conversación con una persona enferma de coronavirus.

Esta investigación podría ayudar a explicar cómo las personas asintomáticas o con síntomas leves pueden ser un foco de infección, sobre todo en sitios cerrados como oficinas, elevadores y restaurantes.

¿Cómo se esparce el coronavirus al hablar?

Para esta investigación, los especialistas pidieron a los participantes del estudio que repitieran las palabras "manténgase saludable", dentro de una caja de cartón iluminada con láseres verdes en su interior, esto con el objetivo de determinar cuantas gotas expulsaron al hablar.

Los resultados arrojaron que los participantes arrojaban en promedio 2 mil 600 pequeñas gotas de fluidos por segundo mientras hablaban, además que, entre más fuerte pronunciaban las palabras, se expulsaban más gotas y de un tamaño mayor.

También la investigación mostró que, aunque las gotas comienzan a reducirse tan pronto como salen de la boca debido a la deshidratación, algunas pueden permanecer flotando en el aire de ocho a 14 minutos.

"Estas observaciones confirman que existe una probabilidad sustancial de que el habla normal cause la transmisión del virus en ambientes confinados".

Sin embargo, la investigación incluyó participantes sanos por lo que sólo se hizo una estimación de la cantidad de coronavirus que podrían contener dichas gotitas a partir de estudios anteriores, en los que se ha calculado cuánto material genético del SARS-CoV-2 se puede encontrar en los fluidos orales.

A partir de ello se determinó que por cada minuto que habla un paciente contagiado de coronavirus, se podrían dispersar al menos mil gotas de fluidos que contengan el coronavirus.

Es importante mencionar que este estudio se hizo en un ambiente controlado que no incluye factores ambientales como la temperatura y el clima, por lo que se necesitan realizarse investigaciones en entornos reales para determinar el nivel de riesgo de contagio por esta vía.

Sin embargo, los autores de la investigación recalcan que la dispersión de virus a través de gotitas al hablar es una realidad, por lo que esta investigación ayuda a reforzar la necesidad de la sana distancia y el uso de cubrebocas en lugares públicos.