Agrandamiento del corazón podría predecir mortalidad de covid-19

A partir de un ecocardiograma los médicos podrían predecir qué pacientes pueden tener más riesgo de morir por coronavirus

El coronavirus ya ha infectado a casi cinco millones de personas alrededor del mundo, por lo que se continúan investigando los efectos de la enfermedad para ayudar a crear técnicas de prevención, tratamiento y seguimiento de la covid-19.

Una de estas investigaciones ha encontrado que el agrandamiento del corazón podría ser un indicador de mayor riesgo de mortalidad por covid-19, específicamente en la ampliación del ventrículo derecho del órgano cardíaco.

El estudio aprobado por el Journal of the American College of Cardiology indicó que los pacientes graves de coronavirus que mostraron un mayor tamaño en el ventrículo derecho del corazón tenían más probabilidades de morir a causa de la infección.

Para ello, los especialistas analizaron la condición médica de 105 pacientes con coronavirus hospitalizados en el hospital Mount Sinai Morningside en Estados Unidos, donde evaluaron el desarrollo de la infección y sus efectos en el corazón.

Los resultados mostraron que del total de participantes el 31% presentó dilatación del ventrículo derecho, de acuerdo con un ecocardiograma o ecografía del corazón practicadas para el estudio.

De estos el 41% murió al final del periodo de estudio, un porcentaje significativamente mayor en comparación con el 11% de muertes registradas entre los pacientes que no desarrollaron agrandamiento del corazón.

Entre las conclusiones del estudio se muestra que la ampliación del ventrículo derecho fue la única variable asociada a la tasa de mortalidad de este grupo de pacientes con coronavirus, por lo que se descartó cualquier otro factor.

"Este estudio proporciona evidencia importante que asocia la tensión cardíaca derecha con los resultados adversos en pacientes hospitalizados con infección por covid-19".

¿Por qué se agranda el corazón?

De acuerdo con los autores del estudio, aún no se ha definido la causa que provoca que el ventrículo derecho del corazón se agrande en los pacientes graves de covid-19, por lo que se necesitan más investigaciones que determinen la forma en que el coronavirus SARS-CoV-2 afecta el órgano cardíaco.

Sin embargo, apunta la investigación que la ampliación de esa área del corazón puede ser causada por la obstrucción del flujo sanguíneo en los pulmones, debido a la presencia de coágulos sanguíneos o daños en el tejido pulmonar.

Otra de las razones que podría explicar dicha tendencia es que las células del músculo cardíaco contienen altas cantidades de la proteína ACE2, la cual ha sido identificada como la "puerta de entrada" del coronavirus.

A pesar de que aún no se determinan las razones por las que el coronavirus provoca la ampliación del corazón, los autores del estudio apuntan que a partir de ello se puede identificar la dilatación del ventrículo izquierdo como un indicador de mortalidad en pacientes graves de covid-19.