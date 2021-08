Advierten sobre gen desconocido que aumenta riesgo de cáncer de mama

Por muchos años, las mujeres afectadas por el cáncer de mama en sus familias se han sometido a pruebas de mutaciones en dos genes , BRCA1 y BRCA2 , para ver si tienen un alto riesgo de contraer el padecimiento. Ahora, los especialistas están pidiéndole a las personas que se revisen por un gen denominado PALB2 , que no es tan conocido, pero que puede ser igual de peligroso que los dos antes mencionados.

¿Qué es el PALB2?, ¿Cómo está relacionado con el cáncer de mama?

PALB2: un gen que de forma anormal, incrementa el riesgo de cáncer de mama

The Human Gene Database explica que el PALB2 codifica una proteína que puede funcionar en la supresión de tumores y que se une con la proteína de inicio temprano del cáncer de mama (BRCA2).

"Los padecimientos asociados con PALB2 incluyen Anemia de Fanconi y cáncer pancreático 3", dice este sitio.

Por su parte, la organización sin fines de lucro Breastcancer.org señala que un gen PALB2 anormal incrementa el riesgo de padecer cáncer de mama de 5 a 9 veces más alto que el promedio y que la edad también tenía que ver: aquellas con un gen PALB2 anormal tenían un 14% de riesgo de desarrollar cáncer de mama a los 50 años y un 35% de riesgo de desarrollar cáncer de mama a los 70 años

"En general, las mujeres poseedoras de un gen PALB2 anormal presentaban un riesgo de cáncer de mama 9.47 veces más grande que las demás", indica esta organización.

Breastcancer.org añade que en las mujeres con un gen PALB2 anormal, el riesgo de padecer cáncer de mama fue:

+ 8 a 9 veces más elevado que el promedio en las de 20 a 39 años

+ 6 a 8 veces más elevado que el promedio en personas de 40 a 60 años

+ 5 veces más alto que el promedio en mayores de 60 años

El asesor genético del Seattle Cancer Care Center, Everett Lally, señala para el New York Times que no solo se trata de antecedentes familiares, sino que lo psicológico también influye, pues, en sus palabras, aquellas con un familiar de primer grado que tuvieran cáncer de mama tendrían menos problemas para decidirse por una mastectomía bilateral que alguien que tuviera la mutación PALB2 y no tuviera antecedentes de este tipo de neoplasia.

De acuerdo con el NYT, la guía emitida por el American College of Medical Genetics and Genomics clasificó a la mutación PALB2 como "el tercer gen de cáncer de mama más relevante tras el BRCA1 y BRCA2". Por ello, si una mujer se hace un estudio y resulta positiva por PALB2, deberá someterse a mamografías y resonancias magnéticas, alternando cada medio año.

