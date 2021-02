Advierten que uso de oxígeno industrial puede dañar los pulmones

En la desesperación por conseguir tanques de oxígeno, algunos optan por comprar oxígeno industrial en lugar de medicinal, causando daños graves en los pulmones

La pandemia por covid-19 ha favorecido una carencia de oxígeno medicinal en México, aunque otros factores como la infraestructura ineficiente también han contribuido. Debido a ello, hay quienes optan por usar oxígeno industrial, algo que podría ser efectivo en principio pero que causa daños en los pulmones.

Al respecto, Carlos Rius Alonso, académico de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que la demanda del oxígeno medicinal aumentó por los casos graves de covid-19, lo que representó un problema por dos factores principales.

El primero por lo que se requirió una gran cantidad de tanques de oxígeno que no se habían fabricado y el segundo, por que el proceso de llenado no es instantáneo.

Oxigeno industrial puede dañar los pulmones

En la desesperación por conseguir oxígeno para pacientes graves de covid-19, algunos han optado por usar oxígeno industrial, algo que puede tener muchos riesgos para la salud de acuerdo con el experto de la UNAM.

Es importante entender que el oxígeno de uso médico e industrial se obtiene del aire de la atmósfera, pero para conseguirlo y almacenarlo en tanques pasa por varios procesos: comprimirlo, filtrarlo y enfriarlo. En esta etapa se hace la separación entre el oxígeno y el nitrógeno.

La principal diferencia entre el oxígeno medicinal y el industrial es que el primero tiene que estar prefiltrado para eliminar bacterias y garantizar que esté libre de otros gases que se encuentran en la atmósfera y que podrían ser peligrosos, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el vapor de agua y los hidrocarburos. El oxígeno medicinal requiere de un 99% de pureza para garantizar que no cause daños a la salud.

Por su parte, el oxígeno industrial no pasa por esta filtración, pues como no es para consumo humano sino para procesos de combustión, no hay riesgo de que el oxígeno tenga otros contaminantes.

"Utilizar el oxígeno industrial con fines médicos quizá ayudaría a resolver el problema de manera momentánea, pero si su empleo es frecuente podría traer efectos secundarios como irritación pulmonar", advierte el especialista.

Infraestructura ineficiente

En México hay dos compañías que producen la mayor parte del oxígeno que se distribuye en el país, sin embargo, el experto de la UNAM advierte que la infraestructura para generarlo es insuficiente.

Esto se debe a que se requieren equipos específicos, criogénicos, los cuales no se fabrican en cantidades masivas; además, los tanques utilizados para almacenarlo deben cumplir estrictas especificaciones por la alta presión que requieren.

La fabricación de los tanques de oxígeno no es sencilla, pues cada uno necesita estar reforzado con el fondo redondeado para que resista la presión, así como tener gruesas paredes de acero. También se debe tener cuidado en su manipulación, como manejarlo con un capuchón para evitar que se rompa la válvula y ocurra un accidente.

Rellenar un tanque de oxígeno es un proceso lento

Los problemas para conseguir oxígeno medicinal también surgen porque rellenar un tanque es un proceso lento, algo que se ha complicado aún más con el aumento de la demanda por la pandemia de covid-19.

El llenado es tardado debido a que de un sistema líquido se debe convertir a vapor y para ello el tanque debe conectarse al sistema de suministro de oxígeno y bajar la presión. Después, mediante un sistema de bombas, ésta se sube para meterlo en el tanque y lograr la presión requerida. Ante esta situación, Rius Alonso considera que una de las alternativas son los generadores de oxígeno, pues dependiendo del modelo pueden producir de uno a cinco litros por minuto.

Para aquellas personas con problemas para respirar por efectos de covid-19 son suficientes dos litros por minuto; en casos graves, se requieren tres o cuatro litros de oxígeno, es decir que solo necesitan un oxigenador.

Estos equipos utilizan un sistema sofisticado de funcionamiento y pueden estar trabajando día y noche sin ningún problema. El inconveniente es que no se fabrican en México, son importados y su precio ha subido en forma extraordinaria.

Ya lo sabes, el oxígeno industrial en lugar del medicinal puede parecer una solución fácil, pero la realidad es que con el tiempo, acarrea complicaciones graves en los pulmones.

(Con información de Dirección General de Comunicación Social UNAM)