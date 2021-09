Advierte OPS por incremento de casos de coronavirus en niños

La organización lamenta que a los menores no se les ha dado la atención que merecen y ahora representan un "porcentaje más alto de hospitalizaciones por covid"

En palabras de la directora de la OPS, Carissa Etienne, a los menores no se les ha cuidado como debería.

?? Los países deben desarrollar campañas de comunicación específicamente para niños y adolescentes que enfoquen sus necesidades y los recursos disponibles para ellos... - @DirOPSPAHO #COVID19 — OPS/OMS (@opsoms) September 15, 2021

Infección en menores: un problema que se ha ido incrementando

Etienne explica que en 2020 se tuvieron 1.5 millones de menores contagiados de covid y que en 2021 se tienen 1.9 millones.

La mandataria lamenta que a los pequeños no se les ha dado la atención que merecen y que ahora representan un "porcentaje más elevado de hospitalizaciones por coronavirus e incluso decesos".

De acuerdo con EFE, la afectación a los pequeños no es solo en la parte de salud, sino que se han visto incapaces de cumplir con sus revisiones médicas en estos últimos años o no les han podido poner las vacunas que necesitan debido a que se vieron interrumpidos los servicios sanitarios. Al no estar protegidos, la infección en menores es más frecuente.

Canadá y Estados Unidos han tenido un incremento de infección en menores elevado y que Costa Rica, Guatemala y Belice, en Centroamérica, también han tenido un incremento en los casos, que tienen "saturados los servicios de salud", lamenta Etienne.

Por si fuera poco, Etienne menciona que el continente registró 1.4 millones de contagios en la última semana, lo que supuso un incremento del 20%, así como 23 mil 300 decesos relacionados con el coronavirus.

El año pasado se registraron más de 1,5 millones de casos de #COVID19 en niños, niñas y adolescentes en la región ??, mientras que en los primeros nueve meses de este año ya se han registrado más de 1,9 millones. https://t.co/Od2fjv9u5G — OPS/OMS (@opsoms) September 15, 2021

El descuido afecta a más de 19 millones de menores

La interrupción de los servicios de salud por la emergencia sanitaria también repercutió en la administración de vacunas en niños y más de 20 millones de menores no fueron inyectados con los medicamentos que podrían salvar sus vidas.

Según la UNICEF, 23 millones de menores no recibieron la vacunación básica a través de los servicios de salud de rutina en 2020, lo que representa la cifra más alta desde 2009 y 3.7 millones más que en 2019.

Por otro lado, estas cifras integrales de vacunas en niños en todo el mundo son las primeras cantidades oficiales que reflejan las interrupciones que tuvieron los servicios globales de salud en todo el planeta debido a covid-19, señala la UNICEF. La organización destaca que se puede observar un descenso en la vacunación de menores dentro de la mayoría de las naciones.

UNICEF también apunta que se trata de algo preocupante el hecho de que se haya olvidado la aplicación de hasta 17 millones vacunas en niños, quienes quizá no hayan recibido ni una sola dosis durante 365 días