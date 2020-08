A pesar de la vacuna contra covid, algunos enfermarán, ¿por qué?

El director científico de Moderna admitió que para que sea eficaz, probablemente se necesitará la aplicación de dos dosis de vacuna contra covid.

27/08/2020 17:27 hrs.

Mucho se ha hablado de la vacuna contra covid de la empresa Moderna la cual recientemente mostró prometedores resultados, sin embargo, "a pesar de la vacuna, algunas personas enfermarán" dijo el director científico de dicha empresa, el médico israelí Tal Zaks.

En ese sentido, información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que luego de que la firma estadounidense de biotecnología Moderna lanzara su primer lote de ARNm-1273, su vacuna experimental contra el nuevo coronavirus, para comenzar su ensayo clínico en humanos, se disparó en el mercado, pero, aún quedan algunas dudas que Tal Zaks respondió en entrevista para EL PAÍS.

Vacuna contra covid requeriría la aplicación de dos dosis para mayor protección

La vacuna experimental de Moderna contiene ARN mensajero o ARNm, un material genético que se espera, produzca que el sistema inmunológico combata el virus y recientemente la compañía compartió datos preliminares que mostraban su capacidad para producir anticuerpos en una población de 45 adultos sanos.

Los datos de preliminares causaron gran controversia pues se trataba de un estudio pequeño y de fase uno que se considera, puede dar resultados muy distintos a los que se obtendrían con otras poblaciones y una cantidad mayor de participantes.

Posteriormente, se probó nuevamente en adultos entre las edades de 56 y 70 y en otros mayores de 70 años con resultados prometedores.

Eficacia

Respecto a la eficacia de la nueva vacuna contra coronavirus, el médico admitió que para que sea eficaz, probablemente se necesitará la aplicación de dos dosis lo cual significa un requerimiento mayor de recursos:

"Si se necesitan dos inyecciones para deshacerse de esta pandemia, encontraremos una manera de poner dos inyecciones".

El médico y científico también dijo que se sentía muy contento con los resultados de su vacuna para covid-19 pues ha podido generar una respuesta inmune "prometedora" incluso en pacientes en edades avanzadas, aunque advirtió que ninguna vacuna es efectiva al 100%.

Protección

¿Por qué dos dosis? El médico explica que uno de sus grandes principales objetivos es ofrecer la mayor protección posible:

"Decidimos probar con dos dosis porque, dada la gravedad de esta pandemia, no queremos asumir riesgos. Quiero ofrecer la mayor protección posible. Y esto se consigue con una segunda dosis".

El "problema" del tiempo

El médico refiere además que forzar los tiempos para desarrollar cualquier producto para acabar con la pandemia, es arriesgado pues los efectos adversos a largo plazo también se valoran, por lo cual consideró que el tema del tiempo genera un debate difícil en torno a riesgo-beneficio:

"Cada persona, para querer vacunarse, tendrá que estar tranquila respecto a que la vacuna es suficientemente segura y probablemente eficaz, por lo que cuantos más datos tengamos, mejor".

En la última fase de pruebas...

El director científico de Moderna, dice que si no hay contagios, no se puede saber si la vacuna es eficaz y las pruebas de la vacuna continúan. Se espera que al menos puedan participar 30 mil personas, aunque Zakz expresa su preocupación de que no haya suficientes personas que se infecten y tengan la enfermedad durante el ensayo pues se requiere también de un grupo control que reciba un placebo para evaluar la seguridad del producto:

"Es estupendo para la sociedad que la situación esté bajo control y el virus desaparezca, sin embargo, si no hay casos, no sabremos si la vacuna es eficaz".

Precio

El precio estimado de la vacuna es de entre 50 y 60 USD por cada dosis, frente a los 3 y 4 USD de la de AstraZeneca.

Luego de que Moderna se pronunciara respecto a que no venderá su vacuna al costo, pese a haber recibido 536 millones en fondos del gobierno estadounidense y que esto implicara un alto costo comparado con sus competidores, el científico también aclaró:

"Quizá otras empresas pueden ofrecer sus vacunas gratis: es su elección y quizá pueden permitírselo. Pero no creo que haya que esperar de nosotros que podamos hacer esto".

Finalmente, Zaks explica que vacunarse es una elección individual:

"No creo que nadie vaya a imponer vacunas obligatorias.

Con información de: EL PAÍS