8.6 millones de mexicanos con diabetes y una cifra igual no lo sabe

"Yo no creo que sea porque comía mal o por el peso porque luego de que me dijeron que tenía diabetes, me adelgacé mucho y mis otros hermanos que también tienen diabetes son llenitos y corpulentos, yo no. El día que me dijeron de la diabetes yo iba por otra cosa pues me daba mucha sed y tenía la bosa reseca, con sabor raro y yo pensaba que era muy raro eso, nunca pensé que era diabetes y cuando me enteré le llamé por teléfono a mi hermana que es enfermera. Ella me convenció de tomar medicamentos porque yo no quería. Yo dije ´la última palabra es de Dios´ aunque me dio miedo por mi esposa y mi hijo que apenas iba a entrar a la universidad y en ese momento pasaba por un problema de adicciones".