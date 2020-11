7 maneras de protegerte cuando alguien en tu casa tiene covid-19

Se sabe que los miembros del hogar tienen aproximadamente un 50% de riesgo cuando alguien que vive con ellos está infectado

21/11/2020 11:17 hrs.

¿Sabes qué hacer si una persona que vive contigo tiene coronavirus? Prevenir el contagio de covid en casa es posible si se toman medidas de prevención.

La posibilidad de contagio en el hogar es real y de acuerdo con el Hospital Quirónsalud de Málaga, el 80% de las infecciones de covid se darían en reuniones familiares. Incluso si no haces una fiesta como tal, es el hecho de estar con otras personas lo que incrementa el riesgo de contagio.

"Se sabe que los miembros del hogar tienen aproximadamente un 50% de riesgo cuando alguien que vive con ellos está infectado", comentó para Healthline el médico especialista en medicina interna de enfermedades infecciosas en Northwell Health, David Hirschwerk.

Vivir con un familiar infectado puede resultar estresante y aumentar la posibilidad de que te enfermes, por lo que aquí te dejamos siete maneras de evitar el contagio de covid en casa.

Contagio de covid en casa: siete maneras de prevenirlo

1) Cuida tu peso y tu alimentación: ¿Qué mejor manera de prevenir el contagio de covid en casa que cuidándote mientras te encuentras en ella? Comer sanamente no solo cuida tu peso. En varias ocasiones se ha dicho que la alimentación influye en el riesgo de padecer otras enfermedades o desarrollarlas, por lo que comer sanamente puede evitar muchos problemas, incluida la covid-19 grave.

2) Lávate las manos frecuentemente y desinfecta las áreas de uso común: Una medida de prevención repetida en varias ocasiones. ¿Recuerdas la frase "cuidándote tú, proteges a los demás"? El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala que ante la pandemia de covid-19, el lavado o la higiene de manos es muy importante para prevenir el coronavirus y otras enfermedades. Lávate las manos con frecuencia y usa gel antibacterial para prevenir el contagio de covid en casa.

3) Realízate una prueba: ¿Qué mejor manera de saber si tienes covid que haciéndote una prueba? Si no puedes obtener una prueba o decides que no quieres que te revisen de esta forma, el doctor y director médico de Sollis Health, Scott Braunstein sugiere que la cuarentena de 14 días es una buena opción... mientras no desarrolles síntomas.

4) Limitar el contacto: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recuerdan que la covid-19 se transmite entre personas que se encuentran muy cerca por medio de gotitas respiratorias, por lo que los CDC recomiendan que si hay una persona enferma en casa, se deberá separarse de los demás para no contagiarlos y así evitar el contagio de covid en casa.

5) Ventilación natural: Mantener las ventanas abiertas es una buena opción, pues se favorece la ventilación natural. Esto evita que permanezcan en el ambiente las gotitas que podrían encontrarse en un entorno cerrado.

6) Usa cubrebocas: Los CDC recomiendan que a la primera señal de covid, todos los miembros del hogar usen cubrebocas. Esto reducirá la posibilidad de un contagio de covid en casa.

7) Busca información en sitos confiables: Muchas personas recomendarán soluciones en redes sociales, pero lo mejor es irte por los sitios oficiales de las instituciones de salud. Si tienes un médico certificado de confianza, también puedes recurrir a él. Los sitios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el IMSS, los CDC, el National Health Service (NHS) de Reino Unido, o la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins son buenas opciones para empezar.

