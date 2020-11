La piel es realmente una ventana que permite ver cómo funciona el cuerpo en general, señala investigadora.

Se conoce como covid largo o covid de larga duración y nombra a los síntomas de la covid-19 que pueden persistir durante meses para afectar de forma importante diferentes órganos vitales como el corazón, pulmones y cerebro. Sin embargo, datos de un análisis presentado en 29th European Academy of Dermatology and Venerology (EADV) Congress muestran los efectos inflamatorios y duraderos del nuevo coronavirus que pueden afectar de forma importante la piel. Te presentamos los 5 señales en la piel de covid largo.

Con el análisis también pudo informarse acerca del manejo y el pronóstico del paciente.

5 señales en la piel de covid largo

¿Qué es covid largo? Respecto a "covid largo", información de Mayo Clinic aclara que la mayoría de las personas que desarrollan la enfermedad causada por el nuevo coronavirus se recuperan completamente durante unas semanas, sin embargo, en otros casos los síntomas pueden continuar después de la recuperación inicial:

"Estas personas a veces se autodescriben como enfermos a largo plazo y la enfermedad de conoce como síndrome post-covid19 o covid-19 larga".

En ese sentido, el nuevo análisis refiere que un pequeño subconjunto de pacientes con SARS-CoV-2 con "dedos de los pies por la covid-19" pueden ser clasificados como pacientes con covid prolongada, con síntomas cutáneos que a veces duran más de 150 días.

el registro indica que la urticaria tiene una duración media de 4 días, erupciones morbiliformes 7 días, pernio 10 días y hasta 60, erupciones papuloescamosas 20 a 70 días y los "dedos de los pies covid" hasta 150 días.

¿Covid grave o covid leve? la piel da una "pista"

Los investigadores evaluaron los datos de un registro internacional de pacientes con covid-19 con síntomas dermatológicos y encontraron que las erupciones de púrpura retiforme están asociadas a covid-19 grave, con hasta 100% de pacientes que requieren hospitalización y 82% experimentando dificultad respiratoria aguda.

La púrpura retiforme es una coloración que puede deberse a defectos en la coagulación, alteraciones plaquetarias o infecciones, refiere información publicada en Elsevier Public Health Emergency Collection.

Por otro lado, las erupciones e inflamación como los "dedos de los pies covid" estarían asociados con una enfermedad más leve y tasa de hospitalización menor (16%). Así, luego del obtener información sobre cuánto tiempo duraron los síntomas de la piel en pacientes con covid largo, los investigadores encontraron lo siguiente:

1. Urticaria duró una mediana de 4 días

2. Erupciones morbiliformes 7 días

3. Inflamación y sabañones 10 días y hasta 60 días o más

4. Erupciones papuloescamosas 20 días, con un caso de larga duración de 70 días.

5. Eritema hasta 133 días.

Respecto a la urticaria, los investigadores explican que el hecho de que no estén estos síntomas de larga duración en todos los tipos de erupciones cutáneas tiene sentido pues la urticaria aparece de manera aguda y desaparece con bastante rapidez y no hay informes de urticaria de larga duración como explica la investigadora principal Esther Freeman, Ph. D., del Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, en Boston, Estados Unidos:

"Asimismo, que veamos estos síntomas de larga duración en ciertas erupciones cutáneas realmente sugiere que hay cierta fisiopatología en ese grupo de pacientes".













¿Cuánto duran los síntomas de covid en la piel?

Finalmente, los investigadores indican que para todos los síntomas cutáneos relacionados con covid-19 la duración promedio es de 12 días como dice Freeman:

"La piel es otro sistema que no sabíamos podría tener efectos de covid-19 prolongada".

