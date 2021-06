5 mitos del "hongo negro", aclarados por expertos

¿Sabías que antes no se llamaba micormicosis, que está mal decir que tiene un color y que no hay un solo tipo de "hongo negro"?

Su aparición preocupó a mucha gente y por ello, aquí te dejamos mitos y realidades del "hongo negro".

Hongo negro: 5 mitos sobre la mucormicosis respondidos por expertos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mencionan que no todas las personas tienen el mismo riesgo de padecer el hongo negro, que antes no se llamaba mucormicosis y que no hay un solo tipo de este padecimiento.

Ya te habíamos informado sobre 10 cosas que debes saber del hongo negro y aquí te dejamos algunos mitos y realidades sobre la mucormicicosis.

1: Todas las personas pueden contraer el hongo negro: Podría ser un mito, ya que existen personas que se encuentran más en riesgo de sufrirlo.

Los CDC apuntan que el hongo negro afecta principalmente a los individuos que tienen afecciones de salud o que toman medicamentos que reducen la capacidad de su cuerpo para pelear con los padecimientos y los gérmenes.

También podrías estar en riesgo si vives en lugares donde haya materia orgánica en descomposición, como pilas de abono, hojas o madera podrida, advierten los CDC.

2: Su nombre siempre ha sido mucormicosis: Mito. Los CDC señalan que antes se le conocía como "cigomicosis".

3: Es correcto decirle "hongo negro": Mito. El profesor de micología médica en la Universidad de Manchester, Malcom Richardson, mencionó en una carta para Medical News Today que el término "hongo negro" es "totalmente inapropiado", pues los agentes de la mucormicosis son transparentes, no negros, además de que hay una razón científica por la que no se le debería decir así:

"Desde el punto de vista del estudio de los hongos, decirle 'hongo negro' se limita a los hongos denominados dematiáceos, que son los que tienen melanina en sus paredes celulares", señaló Richardson para dicho medio.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos define la melanina como una sustancia natural que le da color a la piel, los ojos o el cabello.

4: Solo hay un tipo de mucormicosis: Mito. Los CDC precisan que hay por lo menos cinco:

+ mucormicosis rinocerebral: Se trata de una infección de los senos nasales que puede pasarse al cerebro. Es más frecuente en personas que tuvieron un trasplante de riñón o que tienen una diabetes descontrolada.

+ mucormicosis pulmonar: los CDC indican que se trata del tipo más frecuente de mucormicosis en personas que tienen cáncer y en las que han tenido un trasplante de células madre o de órganos.

+ mucormicosis de la piel (cutánea): es la más frecuente en aquellos individuos que no tienen un sistema inmune comprometido. Se da porque el hongo se mete al cuerpo por medio de una ruptura en la piel, que puede ser una quemadura o una cirugía.

+ mucormicosis gastrointestinal: según los CDC, este tipo de mucormicosis se da más en los niños pequeños que en los adultos, especialmente en los bebés que nacen antes de tiempo (prematuros) y que tienen un bajo peso al nacer. También es común en menores de 1 que se han sometido a cirugía o toman antibióticos o medicamentos que reducen la capacidad del cuerpo para combatir los gérmenes y los padecimientos.

+ mucormicosis diseminada: se presenta cuando la infección se propaga por la sangre y daña otra parte del cuerpo. Es más común que la infección dañe el cerebro de los que lo contraen, pero también puede afectar a otros órganos como el corazón, el bazo o la piel.

5: Se transmite de persona a persona: mito. Medical News Today explica que la fuente de infección es ambiental y no personal, por lo que no es como el coronavirus y las personas con hongo negro no tienen la necesidad de aislarse, a menos de que tengan covid-19.

(Con información de Medical News Today)