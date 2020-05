5 errores que podrías estar cometiendo al lavarte las manos

Estos son los errores más comunes que puedes estar cometiendo al realizar esta práctica de higiene

ADRIÁN AGUIRRE 05/05/2020

05/05/2020 18:50 hrs.

Aún no existe una cura para el nuevo coronavirus Covid-19, pero de acuerdo con los especialistas, la mejor manera de cuidarse de esta infección es lavándose las manos.

Sí, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos – junto con quedarse en casa –, es la mejor manera de protegernos del Covid-19, pero si bien se trata de una medida de higiene personal común, hay muchas personas que no se las saben lavar correctamente.

5 errores que podrían estar saboteando tu lavado de manos:

La higiene personal es la manera en la que cuidas tu cuerpo. Incluye bañarse, cepillarse los dientes y, por supuesto, lavarse las manos: una actividad muy solicitada por los organismos de salud para prevenir las infecciones por Covid-19.

Primero que nada, debes saber la importancia del lavado de manos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detallan que el lavado de manos es importante porque ayuda a la salud de las personas.

¿A qué se refieren? Los CDC indican que solemos llevarnos las manos a la cara con frecuencia y los gérmenes pueden ingresar al cuerpo a través de los ojos, la nariz y la boca.

El peligro no queda ahí, sino que saltarse el lavado de manos puede hacer que los gérmenes que se encuentran presentes en esta parte de nuestro cuerpo pasen a los alimentos y bebidas mientras se preparan o consumen. Además, pueden transferirse a otros objetos, como pasamanos, mesas o juguetes, y luego a las manos de otra persona.

Teniendo esto en cuenta, aquí te dejamos 5 errores que puedes estar cometiendo al lavarte las manos:

1) No usas suficiente jabón: Hay personas que pasan al baño y cuando salen, nada más se echan agua y se las secan. Para lograr un buen lavado, úsalo y frota tus manos.

"Mójese las manos con agua tibia o fría, y luego sea generoso con jabón. Las personas tienden a lavarse más a fondo cuando usan jabón", indica la doctora Arefa Cassoobhoy

De hecho, se ha demostrado que los hombres se lavan menos las manos que las mujeres.

En 2009, una indagación llevada a cabo en una autopista del Reino Unido, que consistió en el uso de dispositivos inalámbricos para registrar cuántas personas ingresaron al baño y usaron los dispensadores de jabón, recopiló datos de casi 200.000 "idas" al baño durante un periodo de tres meses y reveló que solamente el 31% de los hombres y el 65% de las mujeres se lavaban las manos con jabón.

Por su parte, otro estudio de 2016 llegó a la conclusión de que las mujeres tenían un 50% más de probabilidades que los hombres de lavarse las manos, usar cubrebocas y limpiar las superficies de forma adecuada en el contexto de una epidemia como la gripe.

2) No te las enjuagas correctamente: En palabras de Cassoobhoy, el enjabonado no basta y el enjuague también tiene mucho que ver:

"Después de todo el fregado, debe enjuagarse bien con agua corriente limpia para eliminar todas las cosas que retiró de sus manos. Deshacerse de todo el jabón también disminuirá cualquier irritación en su piel", explica la especialista

3) No te las lavas con tanta frecuencia: Lo entendemos, a veces hay prisas, pero eso no tiene que ser una excusa para no cuidar tu salud.

Cassoobhoy recomienda que te las laves después de haber estado en un lugar público donde podrías haber tocado, por ejemplo, un carrito de compras. También deberás lavarlas después de toser o estornudar, antes de tocarte la cara, antes de comer y preparar comida, después de ir al baño, después de acariciar a tu mascota y luego de recoger sus desechos, después de manejar la basura.

Ahora bien, si eres padre o madre de un recién nacido, deberás hacerlo también antes y después de cuidar al bebé.

4) No te las secas: Error grave. Si bien parecería que es el último paso y que ya puedes continuar con tu camino, el secado también es muy importante.

En 2012 se realizó un estudio que tuvo como fin ver qué método de secado de manos era mejor y en esa ocasión, los médicos encontraron que las toallas de papel pueden secar las manos de manera eficiente, eliminar las bacterias de manera efectiva y causar menos contaminación.

Años después, investigadores de la Universidad de Leeds querían ver qué método de secado eliminaba los virus de manera más eficiente y evitaba que las personas los pasaran a las superficies que tocaran, pues encontraron que los patógenos pueden seguir en nuestra piel incluso después de lavarnos las manos con agua y jabón.

Descubrieron que las toallas de papel funcionan mejor que los secadores de aire.

Los dos métodos (papel y secadores de chorro) redujeron significativamente la contaminación de las manos. Sin embargo, en 10/11 superficies se detectó una mayor contaminación ambiental después del uso de los secadores de chorro a comparación del papel.

Ahora bien, si en tu casa no tienes ninguno de estos dos métodos, Cassoobhoy sugiere que no te lo saltes:

"Los gérmenes se transfieren más fácilmente hacia y desde las manos mojadas, así que tómate el tiempo para secarte las manos con una toalla limpia", comenta la doctora.

5) No te frotas toda la mano: Solemos enjabonar solo la parte de arriba y la palma de las manos, pero Cassoobhoy indica que hay que ir más allá:



"No olvides frotar el dorso de tus manos, entre tus dedos y especialmente debajo de tus uñas. Recomiendo mantener las uñas cortas para reducir la suciedad que puede quedar atrapada debajo de las uñas", dice.

Y tú... ¿te las lavas correctamente?