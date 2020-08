5 ejercicios para fortalecer tu corazón

Estos ejercicios para el corazón te ayudarán a prevenir problemas más adelante en tu vida

ADRIÁN AGUIRRE 04/08/2020

Información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las causas de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares suelen ser una combinación de factores de riesgo como una dieta poco saludable, consumo de tabaco, obesidad, inactividad física, hipertensión, diabetes y altos niveles de colesterol, por lo que existen ejercicios para el corazón que te pueden ayudar.

Las enfermedades cardiovasculares son un problema serio. De acuerdo con la OMS, se trata de la principal causa de muerte en el mundo, causando uno de cada 3 fallecimientos.

¿Cómo puedes cuidar tu corazón? Estos ejercicios para el corazón podrían ayudarte.

Ejercicios para el corazón, una manera de cuidar tu salud cardiovascular:

1) Mantente activo: Permanecer mucho tiempo sentado es malo para tu salud. De acuerdo con la Cleveland Clinic, en aquellas personas que se sentaron más, hubo un aumento asociado del 147 por ciento en los eventos cardiovasculares y un aumento del 90 por ciento en la muerte causada por estos. Sí, algunos trabajos requieren el uso de computadoras, pero eso no significa que mientras estés haciendo home office no puedas pararte y estirar tus piernas, caminar, subir y bajar escaleras. Caminar es un mejor ejercicio para el corazón que estar sentado diez horas. Piénsalo.

2) Realiza ejercicio aeróbico: ¿Cuáles son algunos ejemplos de ejercicio aeróbico? Johns Hopkins Medicine señala que puedes correr, caminar, saltar la cuerda, andar en bici o nadar. Esta institución educativa menciona que el ejercicio aeróbico mejora la circulación, lo que reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca, por lo que si buscas ejercicios para el corazón, estos pueden ser una buena idea. En tiempos de pandemia usa cubrebocas y mantén la sana distancia con otras personas que realizan sus rutinas.

3) Dormir: Ok, no es un ejercicio, pero la Cleveland Clinic informa que si no duermes, puedes tener un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular sin importar tu edad o los hábitos de salud que tengas. Dormir bien es igual de importante que los ejercicios para el corazón.

4) Aumenta tu flexibilidad: No, no decimos que de la noche a la mañana te conviertas en un maestro o maestra de yoga, pero los entrenamientos de flexibilidad también son ejercicios para el corazón que resultan importantes. Johns Hopkins Medicine señala que si bien los ejercicios de flexibilidad no contribuyen directamente a la salud del corazón, benefician la salud musculoesquelética que permitirá hacer ejercicios para el corazón de manera frecuente. ¿Cómo vas a conducir un coche que no tiene gasolina? Tai Chi y yoga pueden ayudar.

5) Pesas: A este tipo de entrenamiento que involucra más peso, se le llama "entrenamiento de resistencia" y Johns Hopkins Medicine menciona que la combinación de ejercicio aeróbico y trabajo de resistencia puede ayudar a elevar el colesterol bueno y disminuir el colesterol malo. ¿Qué ejercicios para el corazón de este tipo puedes realizar? Ejercicios con pesas libres, usa bandas de resistencia o haz lagartijas, sentadillas o abdominales.

Estas son algunas opciones de ejercicios para el corazón que puedes realizar para prevenir enfermedades cardiovasculares. Recuerda que el estilo de vida tiene mucho que ver y que hacer ejercicios para el corazón ayudará a prevenir problemas en el futuro.