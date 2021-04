5 consejos para bajar la frecuencia cardíaca en reposo

¿Alguna vez te has preguntado qué es la frecuencia cardíaca y cuál es la frecuencia cardíaca normal? Tener niveles muy altos o muy bajos puede indicar que hay un problema de salud, pero el hecho de que no estén elevados no es una mala señal.

La Fundación Española del Corazón define la frecuencia cardíaca como los latidos por minuto (o el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto). ¿Cuál es la importancia de controlar la frecuencia cardíaca? Esta fundación explica que algunos estudios realizados en poblaciones sanas han demostrado una asociación entre la frecuencia cardíaca y el riesgo de muerte. “Cuanto mayor es la frecuencia cardíaca, menor es la expectativa de vida”, indica.

Frecuencia cardíaca: 7 tips para bajarla en reposo

Estar en buena forma (ni con sobrepeso ni esquelético) y tener un estilo de vida saludable puede ayudar con la frecuencia cardíaca. Por ello, aquí te dejamos siete tips para bajar la frecuencia cardíaca en reposo (si es que la tienes alta):

1- Evitar el calor: esto puede ser más difícil conforme se acerca el verano, pero si te mantienes en lugares frescos no debes tener problemas. El dilema es que las altas temperaturas hacen que el corazón lata con mayor rapidez. Si necesitas salir, no pases mucho tiempo bajo el sol.

2- Desconéctate: haz pausas para desconectarte del trabajo, los familiares o amigos con los que no te sientes bien pero con los que tienes que coincidir, y de lo que estás haciendo. Date tiempo para ti. Se sabe que mientras más estrés, mayor es la frecuencia cardíaca.

3- Duerme lo suficiente: se sabe que el insomnio puede llevar a las personas a conductas poco saludables como a comer más y a tener altos niveles de estrés, los cuales, por supuesto, repercuten en el corazón. No te lleves trabajo a tu casa y duerme de siete a ocho horas. Es por tu bien.

4- Haz ejercicio: La Fundación Española del Corazón estima que por cada 1 o 2 semanas de entrenamiento aeróbico se puede conseguir una reducción en la frecuencia cardíaca en reposo de un latido por minuto

5- No tomes tanto café: sí, salir con amigos o pareja a tomar un cafecito está bien, pero todo en exceso es malo y el café al ser un estimulante, puede ser que aumente tu frecuencia cardíaca. No lo tomes tan frecuentemente o si no lo tomas, no empieces. Eso ayudará a reducir tu frecuencia cardíaca, explica la Cleveland Clinic.

De acuerdo con Mayo Clinic, una frecuencia cardíaca en reposo normal para los adultos está entre los 60 y 100 latidos por minuto. Por lo general, destaca esta clínica, una frecuencia cardíaca en reposo más baja implica una función cardíaca más eficiente.

“Si tu frecuencia cardíaca en reposo constantemente se encuentra por encima de los 100 latidos por minuto, podría ser taquicardia; por otro lado, si no eres atleta y tu frecuencia cardíaca en reposo se encuentra por debajo de los 60 latidos por minuto, podría tratarse de bradicardia”, explica Mayo Clinic.