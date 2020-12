3 maneras de evaluar la salud del corazón mientras estás en casa

Para evaluar tu salud cardíaca, lo mejor es que vayas con un especialista, pero en caso de que no puedas salir, hay tres acciones que puedes hacer en casa.

ADRIÁN AGUIRRE

30/12/2020

30/12/2020 18:22 hrs.

Proteger la salud cardíaca durante la pandemia no es una tarea imposible. La covid-19 ha hecho que muchas personas se queden encerradas en sus casas y que los niveles de estrés y ansiedad aumenten, influyendo en la aparición, desarrollo o incremento de hábitos poco saludables para el corazón.

Además, la American Heart Association informa que un número creciente de estudios indica que muchas personas que sobreviven a la covid-19 experimentan algún tipo de daño cardíaco incluso si no estaban tan gravemente enfermos como para tener que ser hospitalizados o si tenían una enfermedad cardíaca subyacente.

Para evaluar tu salud cardíaca, lo mejor es que vayas con un especialista, pero en caso de que no puedas salir, hay tres acciones que puedes hacer en casa para saber si te encuentras con una buena salud del corazón o no.

3 ejercicios que puedes hacer en casa para evaluar tu salud cardíaca

Como lo comentamos anteriormente, no necesitas salir de casa para evaluar tu salud cardíaca. El problema, quizá, podría radicar en que se cuente con el suficiente espacio.

1) La prueba de las escaleras:

Subir un número determinado de escalones en cierto tiempo podría decirte si tienes una buena salud cardíaca. De acuerdo con el cardiólogo del Hospital Universitario A Coruña, Jesús Peteiro, subir 60 escalones en menos de un minuto puede indicar que tu salud cardíaca es óptima. No poder hacerlo, por el contrario, señalaría que no es la adecuada.

2) Realizar ejercicio aeróbico (cardio):

Caminar, andar en bicicleta, nadar... realizar una actividad que haga que respires más rápido y profundo puede indicar que hay algo mal (o no) con tu salud cardíaca, aunque no es un método tan preciso como el de la prueba de escaleras, que fue verificado en un estudio. Si realizas cardio y te quedas sin aliento después de hacer una actividad no tan pesada, tu corazón podría estarte diciendo que hay algo que no está bien.

3) Conseguir un monitor de pulso o brazalete de presión arterial:

Quizá este punto sea el único que no entre tanto en el hecho de "quedarse en casa", ya que muchas personas pueden tener uno y otros no. Sin embargo, en caso de que no poseas uno, puedes pedirlo prestado.

Mayo Clinic apunta que una frecuencia cardíaca en reposo normal en los adultos se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto.

"Si tu frecuencia cardíaca en reposo está constantemente por encima de 100 latidos por minuto, consulta a tu médico de confianza", recomienda esta clínica

Estas son tres maneras de evaluar tu salud cardíaca mientras estás en casa. Recuerda que la mala alimentación y el sedentarismo pueden conducir a comorbilidades de la covid-19 e incrementar el riesgo de tener una infección más grave.