Covid-19: ¿Es seguro pedir comida a domicilio durante la cuarentena?

La gente tiene que comer y el ir al mercado implica estar en un lugar con muchas personas. Entonces... ¿Es seguro realizar esta acción?

ADRIÁN AGUIRRE 24/03/2020

24/03/2020 17:57 hrs.

Una de las recomendaciones que le hicieron las instituciones de salud a las personas fue que se quedaran en sus casas para evitar la propagación y el contagio del nuevo coronavirus covid-19. ¿Comprar? Lo esencial. Lo necesario para no dejar sin víveres a los demás pero poder sobrellevar la situación. ¿Acudir a restaurantes? Ni pensarlo. Hay que evitar los espacios muy concurridos.

La gente tiene que comer y el ir al mercado implica estar en un lugar con muchas personas. Entonces... ¿Es seguro pedir comida a domicilio?

Servicio a domicilio durante covid-19: ¿Sí o no?

"Hasta la fecha, la información sobre covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no incluye ninguna advertencia sobre si es seguro o inseguro que las personas ordenen la entrega de alimentos (o cenar fuera), para esa materia). Por esta razón, es crucial estar al tanto de las recomendaciones de salud pública en su comunidad", aconseja el profesor de la Universidad de Minnesota y experto en enfermedades transmitidas por alimentos, Craig Hedberg.

La FDA va más allá e indica que actualmente no hay evidencia de que los alimentos o los envases de alimentos estén asociados con la transmisión de covid-19.





"A diferencia de los virus gastrointestinales (GI) transmitidos por los alimentos, como el norovirus y la hepatitis A, que a menudo enferman a las personas a través de alimentos contaminados, el SARS-CoV-2, que causa COVID-19, es un virus que causa enfermedades respiratorias. No se sabe que la exposición transmitida por los alimentos a este virus sea una vía de transmisión", puntualiza esta asociación





"Lo que nos hemos dado cuenta es que no es un virus resistente a las medicinas y se trata con antivirales. No da una mortalidad alta y no da enfermedades graves, pero requiere de medidas de prevención. Hay que lavarse las manos, no saludar de beso y limpiar bien las superficies.

Si bien se dio en un mercado de China, su manera de contraerse no es por vía de la comida. Se contrae por vía aérea", señaló la doctora y jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Perinatología (INPER), Isabel Villegas Mota, para sumedico.lasillarota.com.

Hay un riesgo, sí, pero la posibilidad es muy baja...

"Hay poco riesgo de contraer el virus de alimentos o envases de alimentos recogidos en una ventana de comida para llevar o en un restaurante. Quiero aclarar que la comida o los paquetes pueden transmitir el virus, pero el riesgo de transmisión es muy, muy bajo. Esta es una posibilidad remota miles, sino millones, de veces menos probable que cualquiera de las otras rutas de exposición. Realmente, muy bajo riesgo.

Cualquier riesgo real de contaminación vendría del trabajador entregando la comida. Existe la posibilidad de que el empleado de alimentos en la ventana esté enfermo, pero es probable que el negocio de alimentos siga las políticas de salud sobre los empleados y las recomendaciones del departamento de salud local para mantener a estas personas en casa", apunta el profesor y especialista en Seguridad Alimentaria en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Benjamin Chapman.

Como puedes leer, existen voces autorizadas que dicen que es poco probable contraer el covid-19 por medio de los pedidos a domicilio... y aunque hubiera una pequeña posibilidad, de acuerdo con Chapman, las empresas tienen políticas para resguardar al personal que se encuentra enfermo y mandar a otra persona a entregar el pedido.

Así que no tienes de qué preocuparte... por lo menos por ahora.