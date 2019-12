¿Es normal masturbarme más de 3 veces al día?

Todo tiene un límite... incluso tu cuerpo

10/12/2019

10/12/2019 16:15 hrs.

Seguramente, si eres fanático de darte placer por tu propia mano o simplemente tienes la curiosidad, te habrás preguntado: ¿Cuántas veces son demasiadas?... ¿es normal masturbarme más de tres veces al día?, ¿Con cuantas veces que lo haga ya estoy mal?

Conocida como Onanismo o autoplacer, la masturbación se ha rodeado a lo largo de la historia de varios mitos... y sí, la frecuencia es uno de ellos.

Y es que si bien no existe un número preciso de repeticiones al día que indiquen que ya necesitas ir a un psicólogo, sí hay una respuesta para la pregunta de la frecuencia y su impacto en tu vida. E incluso hay signos en tu cuerpo que muestran que ya es demasiado lo que estás haciendo...

¿Es normal masturbarme más de tres veces al día?

"La frecuencia de la masturbación varía, dependiendo del género, la edad y otros factores como la religión y la cultura.

Sabemos, según varios estudios, que los hombres se masturban con más frecuencia que las mujeres, pero no hay una "normalidad" cuando se trata de la frecuencia con la que se masturba", dice el médico Michael Ingber, del Centro de Salud Especializada de la Mujer, División de Urología del Estado del Jardín.

Por su parte, el terapeuta certificado en adicción al sexo y consejero clínico, Dan Drake, señala que no hay problema hasta que "la masturbación empieza a afectar tu vida de manera negativa".

"El tipo de compulsividad sexual es una afección grave que requiere tratamiento profesional urgente. El sexo, incluyendo la masturbación, es normal y saludable A MENOS que se practique de una manera que cause daño duradero o que sea coercitivo de alguna manera. Y cuando afecta negativamente la vida diaria de uno, se convierte en un problema grave que debe abordarse. Los impulsos compulsivos constantes pueden ocurrir en muchas formas distintas a la sexual, por ejemplo, tocar ciertos objetos como puertas o interruptores de luz, lavarse las manos muy a menudo, pueden ser aspectos del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Entonces, si el TOC se expresa sexualmente, el problema no es la sexualidad per se, sino más bien, un "hipo del cerebro" tratable", precisa la psicoterapeuta especialista en el tratamiento de trastornos sexuales, Pamela Stephenson Connolly.

¿Cómo saber entonces que ya fue suficiente? Tu cuerpo te lo dirá...

Si ya te lastimaste de tanto que lo haces, te pierdes reuniones familiares o del trabajo por "darte una mano", no disfrutas el sexo tanto como la masturbación, siempre piensas en ello o intentas parar pero no puedes, ahí ya tienes un problema que necesita atención y debes consultar a tu médico.

Recuerda que todo en exceso es malo... incluido el placer.

