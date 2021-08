En la vida existen muchos tipos de emociones , las más comunes son las que dan felicidad y las que te provocan tristeza pero no siempre es fácil afrontar este tipo de sentimientos por eso hoy te daremos algunos consejos para afrontar las emociones dolorosas .

Es fundamental saber cómo afrontar las emociones dolorosas para que no afecten tu vida diaria.

Las emociones negativas, como la tristeza, el enfado, la soledad, los celos, la autocrítica, el miedo o el rechazo, pueden ser difíciles y, por momentos, dolorosas. Esto es especialmente cierto cuando se siente una emoción negativa con demasiada frecuencia, demasiada intensidad o cuando la enfrentamos durante mucho tiempo. Aunque en ocasiones resulta difícil evitar las emociones negativas, sí que puedes aprender a afrontarlas de la mejor manera.

Consejos para afrontar las emociones dolorosas

Lo primero que tienes que hacer es aprender a notar e identificar tus emociones y para esto es necesaria la práctica. Además de concentrarte en tus sentimientos, presta atención a tu cuerpo también es importante lo que te indica. Los siguientes consejos te pueden ayudar a afrontar las emociones negativas:

Se consciente de cómo te sientes y no niegues la emoción

Cuando tengas una emoción negativa, como el enojo intenta ponerle un nombre a lo que sientes. También es posible que no desees contarles a otras personas sobre tus sentimientos. Pero no reprimas totalmente lo que estás sintiendo. Simplemente ponerles un nombre es mucho mejor que tratar de pensar que no existen.

(Foto: Freepik)

No te atormentes

Atormentarse significa darle vueltas una y otra vez al mismo tipo de pensamientos, de manera que al final es la propia anticipación de estos pensamientos la que los atrae hacia tu consciencia.

Para combatir esta dinámica de círculo vicioso, lo mejor es no intentar bloquear esos pensamientos, sino orientar la atención hacia actividades que te estimulen psicológicamente. De este modo tu conciencia quedará encaminada por una ruta totalmente diferente que atrapará la atención durante el tiempo necesario para debilitar los pensamientos negativos.

Ten un horario para mantenerte ocupado

Si durante el día te expones mucho a situaciones en las que no sabes qué hacer, es más probable que termines atrayendo una y otra vez a tu consciencia las emociones dolorosas que te han estado afectando. Por eso, es recomendable planear anticipadamente cómo se estructurará tu día, cuál será la secuencia de actividades que realices y de esa forma no le darás tiempo a tu mente de tener pensamientos negativos.

(Foto: Freepik)

Aplica técnicas de relajación

Aquellas emociones desagradables que estén ligadas al estrés y la ansiedad pueden ser gestionadas a través de técnicas de relajación. Estas te permitirán volver a un estado de actividad cerebral normal y prevenir esas situaciones en las que empiezas a estresarte por la posibilidad de tener estrés.

(Foto: Freepik)

Si te es muy complicado controlar las emociones negativas mantente relajado pero asiste con un especialista, ya que él sabrá qué tratamientos o técnicas recomendarte para mantenerte tranquilo. Recuerda que tu salud mental es muy importante.

(Con información de: Psicología y mente y Teens Health)