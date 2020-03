5 cosas que no sabías sobre la enfermedad renal crónica

En marzo se conmemora el día mundial del riñón

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 03/03/2020

03/03/2020 17:34 hrs.

La enfermedad renal crónica es actualmente la sexta causa de muerte de más rápido crecimiento y se estima que 850 millones de personas sufren de este padecimiento. Además es la razón de 2.3 a 7.1 millones de muertes prematuras por falta de acceso a diálisis, hemodiálisis y trasplante.

Es importante que sepas que tienes dos riñones y que cada uno es del tamaño de un puño. Su función principal es filtrar la sangre, además de eliminar el desecho y el exceso de agua, lo que se convierte en orina. También mantienen el equilibrio químico del cuerpo, ayudan a controlar la presión y a producir hormonas.

Cuando fallan sucede algo que se conoce como insuficiencia renal, que es cuando existe una pérdida gradual de la función. Al momento de que ésta enfermedad alcanza una etapa avanzada, niveles peligrosos de electrolitos y desechos pueden acumularse en nuestro cuerpo





Foto: pixabay.com





Puedes leer: ¿Por qué los diabéticos rechazan la insulina?

¿Qué tienes que saber sobre la Enfermedad Renal Crónica?





Marzo es el mes en el que se celebra el día mundial del riñón (la Secretaría de Salud lo ubica el 9 de marzo al igual que la Sociedad Española de Nefrología) y por ello aquí te dejamos cinco cosas que quizá no sabías sobre la Enfermedad Renal Crónica:

1) Es la más común: Se trata de una afección a largo plazo que no mejora con el tiempo. Generalmente es causada por presión arterial alta.

2) Puede ser asintomático: La doctora Anna Malkina señala que los pacientes con una reserva renal levemente disminuida son asintomáticos y que incluso aquellos con insuficiencia renal leve a moderada pueden no presentar síntomas, a pesar de tener concentraciones elevadas de nitrógeno ureico y creatinina en sangre.

"A menudo se observa nocturia, principalmente debido a la incapacidad para concentrar la orina. Las primeras manifestaciones de la uremia suelen ser cansancio, fatiga, anorexia y disminución de la agudeza mental", explica la especialista en el Manual MSD.

3) Tu riesgo puede ser mayor si...: Si tienes enfermedades como diabetes, presión arterial alta o un familiar cercano con una enfermedad renal, podrías tener un mayor riesgo de padecer este mal.





Foto: pxhere.com





También te puede interesar: 5 recomendaciones para diabetes ante COVID-19

4) Nadie está a salvo: La enfermedad renal puede afectar a los niños de varias maneras, desde trastornos tratables sin consecuencias a largo plazo hasta afecciones potencialmente mortales.

Sobre este tema, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases informa que "la enfermedad renal aguda se desarrolla repentinamente, dura poco tiempo y puede ser grave con consecuencias duraderas o puede desaparecer por completo una vez que se ha tratado la causa subyacente. La enfermedad renal crónica (ERC) no desaparece con el tratamiento y tiende a empeorar con el tiempo. La ERC eventualmente conduce a insuficiencia renal, descrita como enfermedad renal en etapa terminal o ESRD cuando se trata con un trasplante de riñón o tratamientos de filtración de sangre llamados diálisis".

5) Pueden ser tratados... algunos: La Secretaría de Salud precisa que dependiendo de la causa subyacente, algunos tipos de enfermedad de los riñones pueden ser tratados. Sin embargo, este organismo también subraya que la Enfermedad Renal Crónica no tiene cura, consistiendo el tratamiento en medidas para ayudar a controlar los síntomas, a reducir las complicaciones y retrasar la progresión de la enfermedad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recalca que realizar actividad física, no fumar, llevar una dieta saludable, comer con poca sal y poca azúcar y revisar frecuentemente la presión arterial pueden prevenir la hipertensión y la diabetes tipo 2, y si se padecen estas enfermedades, deberás mantenerlas bajo control para evitar que lleguen a generar daños en los riñones.





Con información de worldkidneyday.org, paho.org, gob.mx/salud, medlineplus.gov, niddk.nih.gov