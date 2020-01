¿Tenías sueños pero te lastimaste la rodilla?, lee esto

Un nuevo estudio encuentra que el 90 por ciento de los afectados en esta zona espera demasiado para obtener un reemplazo

ADRIÁN AGUIRRE 14/01/2020

14/01/2020 12:44 hrs.

¿Ibas a ser maratonista pero te lastimaste la rodilla?, ¿Te veías como el próximo fenómeno del balompié mundial pero sufriste por esta parte del cuerpo? Suele ser una excusa común, ¿no?, pero te tenemos buenas noticias: el reemplazo de rodilla es posible.

¿Aún no haces nada al respecto? No nos sorprende. No eres el único que no ha actuado para solucionar el problema. Un nuevo estudio encontró que el 90 por ciento de los pacientes con osteoartritis en las rodillas esperan demasiado para obtener un cambio.

De acuerdo con el informe publicado en Journal of Bone and Joint Surgery, retrasar la cirugía puede privar a los pacientes de todos los beneficios de la operación. Por otro lado, cuando la intervención se realiza demasiado pronto, los pacientes se ponen en riesgo y hay posibilidades de que terminen necesitando otro reemplazo. Por ello, es importante saber las claves para hacerlo en el momento correcto.

Al ser muy dificil determinar el momento idóneo para realizar la operación y existir poca investigación al respecto, los autores cuantificaron el alcance del uso prematuro, oportuno y tardío y encontraron una alta prevalencia de uso prematuro y tardío.

"En 2 cohortes multicéntricas de pacientes con osteoartritis de rodilla, observamos un número sustancial de pacientes que tuvieron un reemplazo total prematuro de rodilla, así como de pacientes para quienes el reemplazo total de rodilla era potencialmente apropiado pero no se había realizado> 2 años después de que fuera potencialmente apropiado. Se necesita una mayor comprensión de estas observaciones, especialmente entre el último grupo.

Entre 8,002 participantes, 3,417 rodillas cumplieron con nuestros criterios de inclusión y exclusión y se clasificaron en 1 de 3 categorías de utilización de la siguiente manera: 290 rodillas (8% del total y 9% de las rodillas para las cuales el reemplazo fue potencialmente apropiado) se clasificaron como "oportunas" ", 2.833 rodillas (83% del total y 91% de aquellas para las cuales el reemplazo fue potencialmente apropiado) se clasificaron como" potencialmente apropiadas pero no reemplazadas ", y 294 rodillas (que comprenden el 9% del total y el 26% del total de 1,114 los reemplazos de rodilla realizados) se consideraron "probablemente inapropiados", pero se sometieron a un reemplazo total de rodilla y se clasificaron como "prematuros", se lee en el artículo original.

El equipo que realizó dicho proyecto creó un algoritmo que incorpora la función articular, el dolor, la evaluación radiográfica y la edad para determinar de mejor manera el momento óptimo para un reemplazo de rodilla.

"La incorporación de estos algoritmos para evaluar la osteoartritis de rodilla del paciente en el nivel de atención primaria y en el nivel del cirujano ortopédico mejoraría el momento del reemplazo de rodilla", dijo el P.H.D y profesor asociado de cirugía en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, Hassan Ghomrawi, quien fungió como investigador principal del proyecto.

Actualmente existe la Artroscopia de rodilla, que es una operación para aliviar el malestar en esta región corporal.

En ella, se pueden usar tres tipos diferentes de anestesia para la cirugía:

+ Anestesia local: La rodilla se puede insensibilizar con medicamentos anestésicos. Permanecerás despierto mientras se lleva a cabo.

+ Anestesia raquídea: También se le conoce como anestesia regional. Se inyecta dentro de un espacio en la columna vertebral. Estás despierto, pero no podrás sentir nada de la cintura para abajo.

+ Anestesia general: Literal estarás dormido y no sentirás nada.

+ Bloqueo del nervio regional: Es otro tipo de anestesia regional. Esta se inyecta alrededor del nervio en la ingle. Estarás dormido durante la operación. Este tipo de anestesia bloqueará el dolor, de manera que se necesita menos anestesia general.

