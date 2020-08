Mujeres desarrollarían una respuesta inmune más fuerte vs covid-19

Los hombres, en específico los varones de la tercera edad o de edad avanzada, son los que tienen más riesgo de fallecer por covid-19

ADRIÁN AGUIRRE 27/08/2020

27/08/2020 15:34 hrs.

¿A qué se debe que sean los hombres los que más se enferman de covid-19?, ¿tiene que ver su estilo de vida y lo que hacen?, ¿Se trata de algo genético? Una investigación descubrió que el sistema inmune tiene mucho que ver en el número de hombres infectados y la cifra de mujeres que tienen coronavirus.

De acuerdo con un estudio publicado en el journal Nature, las respuestas inmunitarias podrían explicar porqué los hombres representan alrededor del 60% de las muertes por covid-19 y no las mujeres.

Los científicos señalan que desde que empezó la pandemia, han visto cómo los hombres, en específico los varones de la tercera edad o de edad avanzada, son los que tienen más riesgo de fallecer, a comparación de las mujeres que tienen una edad similar.

¿Por qué se da esto?

Mujeres podrían desarrollar una respuesta inmune covid-19 más fuerte

Para llegar a la conclusión de que las mujeres podrían desarrollar una respuesta inmune más fuerte al covid-19 que los hombres, los autores examinaron las diferencias de sexo en las cargas virales del coronavirus, los tipos de anticuerpos específicos del SARS-CoV-2, las citocinas plasmáticas y el fenotipo de las células sanguíneas en pacientes con el nuevo coronavirus covid-19.

"Cuando enfocamos nuestro análisis en los pacientes que tenían una enfermedad moderada y no habían recibido medicamentos inmunomoduladores, nuestros resultados revelaron que los pacientes masculinos tenían niveles plasmáticos más altos de citocinas inmunes innatas junto con una inducción más robusta de monocitos no clásicos", detallan los investigadores, quienes señalaron que eso no pasó con las mujeres:

"Las pacientes femeninas, por su parte, tuvieron una activación de células T significativamente más fuerte y robusta que los varones durante la infección por SARS-CoV-2 (causante del coronavirus covid-19), que mantuvieron aún en la vejez", apuntaron los especialistas en el estudio original.

La Arthritis Foundation define al sistema inmune como la defensa natural del cuerpo contra las infecciones ocasionadas por bacterias y virus.

Otro descubrimiento de los científicos que se incluyó en el estudio publicado en Nature fue que una respuesta deficiente de las células T se correlacionó negativamente con la edad de las personas afectadas por covid-19 y se asoció con un peor resultado de la enfermedad en los hombres, pero no en las mujeres.

"Estos hallazgos proporcionan una base importante para el desarrollo de un enfoque basado en el sexo para el tratamiento y la atención de hombres y mujeres que tienen el nuevo coronavirus covid-19", concluyeron los expertos.

