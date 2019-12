"El cáncer no fue tragedia, fue una bendición"

Habiendo superado la causa más frecuente de mortalidad por tumores malignos, el señor Francisco se abre para contar su caso de éxito en este padecimiento

28/11/2019 20:22 hrs.

Teniendo como base que su padre falleció por cáncer de próstata, el señor Francisco tomó con madurez su diagnóstico de este padecimiento y gracias a la detección temprana, el apoyo familiar y la constante comunicación que tuvo con sus médicos, logró superar el cuarto lugar de todas las enfermedades cancerígenas y el segundo padecimiento más común entre hombres.

"En 1990 no había tantos medios de comunicación que hablaran sobre el tema. Era un tabú. No había tanto sobre la enfermedad. Hoy, en 2019, sigue habiendo una deficiencia.

El Antígeno Prostático iba bien, pero me sentí con la necesidad de buscar a un especialista. El antígeno no bajaba y entonces hicieron una biopsia y ahí salió el resultado", comenta el sobreviviente para Súmédico.com.

Algo muy importante en la recuperación de Francisco fue la constante comunicación que tenía con los médicos que lo estaban atendiendo, ya que él fungió como puente entre los especialistas y, a sabiendas de que uno de los factores de riesgo de la enfermedad es el antecedente familiar, cuando le dieron la noticia, revela que lo tomó con paciencia.

"Llegué al laboratorio y al recoger los resultados, me llamó la doctora para decirme que tenía cáncer. 5-8-7 de cáncer. Me preguntaron si quería tratamiento o cirugía, pero como el tratamiento no había dado resultado, decidí la cirugía. Llevaba estudios previos y el doctor me dijo que eso estaba muy bien y que ya nada más faltaban unos detalles. El 12 de julio fue esto y dos días después fue la intervención porque el 15 tenía que correr.

Lo tomé con mucha madurez porque esa incertidumbre no permite que los doctores actúen con total confianza y le dije al médico "hágame la operación que quiero salir bien"".





El cáncer de próstata en México:

De acuerdo con el profesor de pregrado y posgrado de la UNAM y expresidente de la Asociación Mexicana de Urología, el Doctor Jesús Torres Aguilar, durante el 2018 fueron 18 millones de casos en todo el mundo, 190 mil casos de cáncer en México, 13 defunciones de cáncer de próstata por cada 100 mil hombres, 25 mil nuevos casos de cáncer de próstata en nuestro país, según Globocan, y 70 por ciento de los diagnósticos se dan en etapas avanzadas.

Teniendo en cuenta los antecedentes con su progenitor, cuando le comunicaron a Francisco la noticia de que había sido detectado con este achaque, no se espantó.

"Qué bueno que me lo están detectando", me dije. "Qué bueno que me dan otra oportunidad. No sentí nada cuando padecí el cáncer de próstata. Los problemas, entre paréntesis, fueron después. Me dijeron que ya no iba a poder tener una erección y que iba a tener incontinencia cuando me retiraran la próstata, pero tenemos que ser personas muy maduras para aceptar esta situación.

Cuando empezaron a checarme, mi próstata no estaba tan inflamada. Pero cuando vino el tacto rectal ya salió todo lo demás.

Cuando llegué a casa, decidí ir al doctor y en eso llegó mi hijo. Me preguntó "¿A dónde vas?" y le dije "al Doctor". "Ya sabes lo que tienes, verdad?, inquirió y desde ese momento me dice "Siéntete acompañado en todo momento". Si puedes notar hasta me cambió el tono de voz. Esa confianza familiar fue muy importante", dice el señor de 69 años, quien ahora tiene que usar shorts o calzones para la incontinencia y recurrir a las toallas femeninas, las cuales le han ayudado mucho en el entorno laboral y social para controlar este problema urinario.





A pesar de esta afección, el señor Francisco sigue haciendo ejercicio con frecuencia y sin problemas. Sin embargo, ve el detalle en la falta de campañas de concientización sobre la situación e invita a que exista más publicidad al respecto.

"El cáncer no ha sido una tragedia, ha sido una bendición. Se necesita aceptación de la vida y valentía para luchar por ella. Para todas las personas que lo padecen y no se han revisado por una u otra razón, los invito a que se chequen. No les va a costar un centavo. A los que les va a costar caro va a ser a los que por negligencia o machismo o prejuicios no acudan a su médico. Mi palabra para ellos es "Campeón, sigue luchando. Si quieres vivir un poco más, sigue luchando".





Con información de Adrián Aguirre (realizó la entrevista)