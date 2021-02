Por covid, retraso en diagnóstico de cáncer aumentaría casos en 55%

De acuerdo con GLOBOCAN 2018, en ese año se registraron más de 190 mil casos nuevos en México y hubo 83 mil muertes por cáncer.

La pandemia de coronavirus no solo ha repercutido en la salud de las personas infectadas, sino que se ha afectado a personas que padecen otras enfermedades y ha desestabilizado a los hospitales y centros de atención, causando una interrupción de servicios de salud.

En el Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte sobre los riesgos de descuidar la atención de esta enfermedad con motivo de la pandemia, pues la interrupción de servicios de salud y el retraso en el diagnóstico y el tratamiento podrían derivar en futuros picos de mortalidad por cánceres que potencialmente se podrían curar, como resultado de que no se recibió el tratamiento estándar.

Si no se toman medidas para controlar y prevenir las neoplasias, la OPS prevé un aumento del 55% en el número de personas que serán diagnosticadas con cáncer. ¿A qué equivale esto? A un aproximado de 6.23 millones de personas para 2040, solo en el continente americano.

La doctora y directora de oncología del laboratorio MSD, Elena Dorokhova, resalta en entrevista para SuMédico que según los datos de GLOBOCAN 2018, para México se tiene registrados más de 190 mil casos nuevos de cáncer en ese año y más de 83 mil decesos. Los cánceres más comunes para ambos sexos son: cáncer de mama, próstata, colon, tiroides y cérvix, mientras que por género son: próstata, colon, testículos, pulmón y gástrico (en hombres) y mama, tiroides, cérvix y colon (en mujeres).

A nivel mundial, la OPS estima que solo en 2020 hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes.

Por todo ello, se deben gestionar rápidamente los servicios oncológicos y evitar la acumulación de retrasos en el tratamiento, con la finalidad de prevenir un incremento de los decesos evitables por cáncer, advierte la organización panamericana.

42% de países había interrumpido parcial o totalmente el tratamiento del cáncer: encuesta de la OMS

En junio del año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el resultado de una encuesta aplicada a 155 países en la que se reveló que los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles (ENT), como el cáncer, se han visto gravemente afectados desde el comienzo de la pandemia de covid-19.

Uno de los hallazgos de la encuesta fue que el 42 por ciento de los países encuestados habían interrumpido parcial o totalmente los servicios de tratamiento del cáncer.

"Esta situación es muy preocupante porque las personas que viven con ENT corren un mayor riesgo de enfermar gravemente de covid-19 y morir", señaló entonces la OMS

"Muchas personas que necesitan tratamiento contra enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes no han recibido los servicios sanitarios y los medicamentos que necesitan desde que comenzó la pandemia. Es fundamental que los países encuentren formas innovadoras de garantizar que los servicios esenciales contra las ENT continúen, incluso mientras luchan contra la covid-19", dijo entonces el doctor y director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Covid-19 e interrupción en servicios de salud: miedo a los hospitales o rechazo por parte de ellos

Lo que era un acto frecuente para miles de personas con algún tipo de afección pasó a ser un dilema. ¿Cómo me transporto al hospital? ¿Y si me contagio con este virus y pierdo la vida? ¿En qué nivel de peligro me encuentro si tengo cáncer y me enfermo de covid? Esas son algunas de las preguntas que se hacen muchos hombres y mujeres afectados por el cáncer, quienes, aterradas o preocupadas por el panorama actual, dejan de ir a sus revisiones, complicando la labor de los especialistas.

El doctor Óscar Arrieta, especialista en Oncología Médica y coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores Torácicos, así como jefe del Laboratorio de Medicina Personalizada del Instituto Nacional de Cancerología de México (INCan), señala para SuMédico que los servicios se han interrumpido porque la gente tiene miedo de ir a los hospitales y contagiarse.

Sobre este tema, el oncólogo médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), Jerónimo Rodríguez Cid, informó en octubre de 2020 que las personas no deberían tener miedo de los tratamientos, pues si bien deben recibir un mayor cuidado, descuidar una enfermedad por atender la otra puede ser contraproducente.

"Las probabilidades de un efecto adverso son muy bajas. Cuando un paciente con cáncer tiene covid-19, independientemente del tratamiento que esté recibiendo, se debe tratar la infección y una vez que el paciente se recupere, debe continuar normalmente con su tratamiento", indicó el oncólogo en esa ocasión.

Un estudio realizado en Massachusetts reporta que de las 60 mil pruebas diagnósticas tempranas de cáncer que los centros de salud y hospitales del estado realizaron entre marzo y junio de 2019, esta cantidad descendió a 15 mil 500 en los tres primeros meses de emergencia sanitaria. Este estudio incluyó a las mamografías, colonoscopías, pruebas de Papanicolau, para cáncer de próstata y tomografías computarizadas.

¿El resultado? una reducción preocupante en el número de tumores detectados y diagnósticos de lesiones precancerosas.

El #cáncer es la segunda causa de muerte en las Américas.

"No me quisieron atender"

"A mí me costó muchísimo trabajo y eso que soy derechohabiente del ISSSTE. Visité muchas instancias, ninguno me quería atender aunque yo llevaba un pase", menciona Socorro García, una paciente con cáncer, sobre la interrupción en servicios de salud derivada de la covid-19.

Ella tuvo que recurrir a la venta de su auto para pagar sus tratamientos.

"Sí me ha dado miedo. En diciembre no quería ni ir a la consulta porque sí me daba miedo. Ahorita voy con más tranquilidad, con más confianza en Uber, porque no tengo carro, se tuvo que vender por las cuestiones de mi enfermedad. Todos los estudios los tuve que hacer por fuera para agilizar esta situación", confesó.

Decreció el número de mastografías en México

En 2020 se vio una disminución en el número de mastografías debido a la pandemia, explicó para La Cadera de Eva, portal hermano de SuMédico, el director de Salud Digna, Juan Carlos Ordoñez, quien mencionó que los estudios de Papanicolau también se han visto afectados.

Ordoñez agrega que en este momento es muy fácil que se le olvide a la gente que la salud es mucho más que solo el coronavirus.

Cáncer de pulmón, uno de los de mayor peligro por la pandemia

El doctor Arrieta detalla que el cáncer de pulmón es uno de los que representa un mayor peligro en la pandemia pues es bien sabido que la infección causa problemas respiratorios.

"Dentro de las causas más importantes de mortalidad por cáncer está el cáncer de pulmón, que conlleva alrededor del 11% de todas las muertes por cáncer en nuestro país. En México se presentan alrededor de 8 mil a 12 mil casos. No existe un registro exacto del cáncer de pulmón", detalla el especialista.

En palabras del doctor, esta enfermedad está subregistrada porque muchos pacientes fallecen con otros diagnósticos como neumonías o tuberculosis y no se lleva un registro adecuado.

"Con la covid-19 son varias situaciones. Una de las más importantes es que los pacientes con cáncer en general tienen mayor riesgo de complicaciones. Dentro de los pacientes con cáncer que llegan a ser diagnosticados por coronavirus, los que tienen mayor mortalidad son cáncer de pulmón y leucemia. De leucemia se entiende porque los tratamientos son quimioterapias que tienen un efecto inmunosupresor muy importante, pero en el caso de cáncer de pulmón, hay muchos factores que contribuyen al riesgo de complicaciones", explica el experto.

Uno de estos factores, apunta, es que un daño previo al pulmón implicará mayor riesgo de dificultades.

"Dentro de las células tumorales del cáncer de pulmón, la expresión de la proteína que se enclava para que el virus se introduzca está más alto. Existe un mayor riesgo de complicaciones por covid en pacientes con cáncer, pero particularmente en cáncer de pulmón. Esto lleva a que si el paciente es hospitalizado podemos tener una mortalidad tan alta como el 40% y si el paciente es intubado, una mortalidad del 70%", informa el doctor Arrieta.

El cáncer se aprovecha de las desigualdades

La red Juntos Contra el Cáncer (JCC) indica que la esperanza de vida de los que padecen cáncer es de 63 años y que la mortalidad de este padecimiento se está incrementando de manera acelerada, ya que entre 1990 y 2019 la cantidad de fallecimientos se duplicó, pasando de 41 mil a 89 mil decesos.

Uno de los problemas es que no toda la gente puede acceder a los tratamientos para esta enfermedad.

JCC informa que las condiciones sociales y económicas de las personas determinan las características del tratamiento contra el cáncer al que tienen acceso y que la distribución de recursos especializados para atender el cáncer entre los estados es muy desigual:

+ La Ciudad de México tiene 17 veces más especialistas médicos que Quintana Roo y 12 veces más consultorios de oncología que el Estado de México

+ Baja California Sur tiene ocho veces más mastógrafos que Chiapas

Además, para tratar el cáncer, los municipios menos marginados tienen:

+ 3.5 veces más especialistas

+ 5.3 veces más mastógrafos

+ 5.1 veces más consultorios de oncología

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) apunta que en 2020, el cáncer mató a diez millones de personas, la mayoría en países de bajos y medianos ingresos. De acuerdo con la ONU, actualmente una de cada cinco personas padece cáncer en algún momento de su vida, ocasionando el deceso de uno de cada ocho hombres y una de cada 11 mujeres diagnosticados con algún tipo de este padecimiento.

¿Cuál es la situación actual del paciente con cáncer en las instituciones?

Juntos Contra el Cáncer detalla que hay desabasto de medicinas oncológicas en todas las instituciones, retrasos en consultas, interrupción de tratamientos y demoras en cirugías por la reconversión hospitalaria, los institutos nacionales atienden cáncer de manera gratuita, pero se encuentran saturados, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) está refiriendo a todos los pacientes oncológicos a dichos institutos y hay una centralización en la Ciudad de México, resultando en una saturación.

Por si fuera poco, existen largas filas de espera para nuevos pacientes referidos del primer y segundo nivel hacia el tercer nivel.

Un reporte del portal Expansión Política refiere que entre junio y julio de 2020, 87% de 142 mujeres encuestadas reveló que tuvo que interrumpir o modificar su tratamiento de cáncer de mama, por diversas complicaciones como la transición al INSABI (61%), la pandemia de covid-19 (38%) o el desabasto de medicamentos oncológicos (23%).

Algunos cánceres se pueden prevenir cambiando hábitos

Al cáncer no le importa si una persona puede infectarse de influenza, VPH o covid-19. Esta enfermedad sigue su curso y en palabras del presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, Héctor Martínez Saíd, la incidencia de esta enfermedad se duplicará y pasará de más de 190 mil personas afectadas a 359 mil 542 en 2040.

Lo peor de todo es que las causas, muchas veces, son situaciones que se podrían cambiar... si la gente quisiera.

"Tabaquismo, consumo de alcohol, exposición a agentes virales, envejecimiento de la población, estilos de vida poco saludables, exposición a luz ultravioleta (sol) y falta de actividad física son los principales factores de ese incremento", explicó el doctor Saíd en octubre de 2020.

"Yo le recomendaría a la gente que no descuidara la atención del cáncer. Se tiene miedo, sí, pero se pueden atender las dos enfermedades (covid y cáncer). Acudan a hacerse revisiones. Un diagnóstico temprano de cáncer puede hacer la diferencia", concluye el doctor Arrieta.